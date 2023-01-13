英國孕婦流血劇痛到醫院求診 苦等5小時未見醫生流產

英國正值流感高峰期，加上接連爆出罷工潮，醫院人手嚴重不足。一名男子向傳媒透露，他的懷孕妻子1月10日因流血和感到痛楚前往醫院求醫，但苦等5小時後仍未得到醫生診治，最終流產。

這名不願透露姓名的男子向天空新聞表示，他任職護士的孕妻10日晚大量流血感到劇痛，於是前往她於東北地區工作的醫院急症部門求醫。醫院護士初時要求她回家，但她表明自己是護士，要求見醫生，對方才勉強地同意。

可是，妻子苦等了5小時後仍未獲醫生接見，該男子便詢問狀況，他得到的答覆是「婦科醫生拒絕見她，仍有多個小時才到她見急症醫生」。由於妻子疼痛難耐，男子決定帶她回家休息，但不久後就得悉她小產。男子形容對事件感到「巨大的憤怒和悲痛」，認為國民保健署（NHS）員工是其中一群要為此負責的人。

醫院回覆傳媒查詢時以未經家屬同意為由拒絕談論事件，表示整個NHS現時都承受沉重壓力，員工要治療前所未見多的院內和社區病人。院方絕對不想處於這樣的境地，並正盡力提供最佳服務。

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文章授權轉載自《香港01》