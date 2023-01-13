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連鎖服飾試衣間遭偷拍！女子內衣片網上兜售 還見「男女連結」

香港01／ 撰文：布萊恩
試衣間攝影機甚至拍到男女在裡頭發生性行為的畫面。 圖擷自《中國報》
試衣間攝影機甚至拍到男女在裡頭發生性行為的畫面。 圖擷自《中國報》

在試衣間試衫，竟然會被偷拍馬來西亞驚爆知名3公司H&M發生試衣間被裝針孔鏡頭偷拍事件，除了錄下女子更衣畫面，更在社交媒體上公開兜售。當地警方正調查件依侮辱他人罪名立案調查，而當地H&M回應，稱已檢查所有試衣間，確保沒有任何危及顧客私隱的安全漏洞，強調最重要是客戶安全。

馬來西亞《中國報》報導，事發於吉隆坡安邦路Avenue K的H&M，警方周一（1月9日）下午4時許接報，Twitter上流傳多段影片，指該店試衣間被人裝了隱藏式針孔鏡頭，並拍下女子更衣畫面，之後更有人在社交媒體上公開兜售。

從網上流傳的影片見到，鏡頭設在試衣間上方位置，清楚見到多名女性於試衣間內情況，部份女性更脫去外衣只剩內衣。

馬來西亞H&M回應，已檢查所有試身間，確保沒有任何危及顧客私隱的安全漏洞。 圖擷自網路
馬來西亞H&M回應，已檢查所有試身間，確保沒有任何危及顧客私隱的安全漏洞。 圖擷自網路

相關片段目前已被刪除。警方正依「侮辱他人罪」調查事件，而馬來西亞H&M回應，已檢查所有試衣間，確保沒有任何危及顧客私隱的安全漏洞，又強調客戶安全對公司來說是最重要。

事件引來網民關注，提醒「試衣間和酒店都會有風險，大家要小心」、「希望全國商場引以為鑑」。

從網上流傳的影片見到，鏡頭設在試衣間上方位置，清楚見到多名女性於試衣間內情況，部分女性更脫去外衣只剩內衣。 圖擷自網路
從網上流傳的影片見到，鏡頭設在試衣間上方位置，清楚見到多名女性於試衣間內情況，部分女性更脫去外衣只剩內衣。 圖擷自網路

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文章授權轉載自《香港01》

偷拍 H&M 馬來西亞

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