封城期間「努力做人」懷上雙胞胎 她一產檢發現驚人事實

國外一名媽媽懷了雙胞胎到醫院產檢，沒想到醫生卻告訴她寶寶的受孕時間不同，讓她非常驚訝，也將自身經歷拍成影片和網友分享。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子常在TikTok上分享自己的育兒日常。這名媽媽表示，之前她曾經成功懷上寶寶，卻不幸流產，於是在2020年封城期間，她跟老公一直努力「做人」，終於懷上寶寶。後來她順利產下一對雙胞胎，分別叫做莉羅（Lilo）和伊梅爾達（Imelda）。

不過有趣的是，這名媽媽分享，當時她去產檢，醫生告訴她兩個雙胞胎受孕的時間不一樣，兩個寶寶受孕的時間相差5天，也就是說媽媽是先懷上伊梅爾達後，因為不知道自己已經受孕，又跟老公努力做人才懷了第二個寶寶。

她表示，之前她跟網友分享這段經歷時，有不少網友都說這種事發生的機率雖然很低，但還是很有可能發生，之前也曾有人相隔幾天內分別懷上不同人的小孩，因此她也特別提醒網友要小心一點。

這種情況稱之為異期複孕（Superfetation）。通常媽媽懷孕後，人體便會停止排卵，子宮內膜也會增厚，讓其他胚胎無法著床。而懷孕後另一個受精卵仍成功著床的情況便稱為異期複孕。