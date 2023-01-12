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原載具受損 俄另派太空船赴ISS接運太空人

中央社／ 莫斯科11日綜合外電報導
俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）走出太空艙。路透資料照
俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）走出太空艙。路透資料照

俄羅斯今天表示，下月將出動一艘太空船前往國際太空站（ISS），接回3名太空人，這3名太空人原本計劃搭乘的返航載具遭一枚小流星體撞擊受損。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在檢查過與國際太空站對接的聯合MS-22號（SoyuzMS-22）太空船適航性後，作此宣布。這艘太空船的發動機散熱器去年12月出現冷卻劑外洩現象。

俄國聯邦太空總署和美國國家航空暨太空總署（NASA）官員在聯合新聞簡報中說，2月20日將出動無乘員太空船聯合MS-23號（Soyuz MS-23）飛往國際太空站，將俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）和美國太空人盧比歐（Frank Rubio）接返地球。

美國太空總署在德州休士頓（Houston）詹森太空中心的國際太空站計畫負責人蒙塔巴諾（JoelMontalbano）說：「我們並未將MS-23號稱作營救太空船，我稱它是一艘更替用的太空船。」

他說：「此刻太空站上的太空人安全無虞。」

聯合MS-22號太空船去年9月自俄羅斯操作的哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射升空，將上述3名俄、美太空人送上國際太空站。

這3名太空人原定今年3月搭乘同一艘太空船返回地球，但如今他們停留在太空站的時間將延長數月。蒙塔巴諾開玩笑地說：「我可能必須多找些冰淇淋來犒賞他們。」

太空人 俄羅斯 美國

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聯合號冷卻劑外洩 俄太空總署考慮派空船到ISS接組員回地球

俄太空船冷卻劑洩漏 疑細微隕石所破壞

冷卻劑外洩 國際太空站俄太空漫步任務取消

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