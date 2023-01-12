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水族館PO孤獨館員身影 無奈「訪客0人」：拜託誰來吧…

聯合新聞網／ 綜合報導

日本「鶴岡市立加茂水族館」以養育多種類的水母著稱，但近來卻面臨幾乎沒有訪客的窘境。圖擷自加茂水族館官網
日本「鶴岡市立加茂水族館」以養育多種類的水母著稱，但近來卻面臨幾乎沒有訪客的窘境。圖擷自加茂水族館官網

位於日本山形縣鶴岡市的「加茂水族館」，館內擁有超過60種以上的水母，還有提供「水母拉麵」等等餐點，是獲得金氏世界紀錄認證，水母迷必去的聖地之一。不過近來加茂水族館卻因為訪客太少，館方忍不住上網抱怨，意外引起許多迴響。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，加茂水族館在1月10日在twitter上PO文，表示這一天的參觀人數居然是「0人」，讓館方忍不住哀號「拜託誰來吧…」。特別現在還有中小學生免費入場、水母介紹導覽及音樂會等等活動，但還是乏人問津。

這則貼文引起了許多網友的注意，紛紛表示「我想去！真的是很漂亮的地方」、「當時逛館，度過了一段沉浸在幻想中的時光」、「來山形一定要去的啊」、「我是在地出身的居民，小時候每個月都會造訪一、兩次」、「我曾從京都騎機車衝！早上五點出發下午三點到，但是完全值得」、「我很想去！但是有工作」、「可惜就是太遠了，而且又下雪」。

針對大家的熱烈迴響，加茂水族館表示，每一年冬天都會因為下雪的關係，使得參觀人數暴跌，大概只會剩夏天的十分之一而已。加上近期又有疫情紛擾，若是平日，常常都已經早上十點了，卻還是一個訪客也沒有。如今網友給予支持鼓勵，讓館方感到相當窩心，歡迎大家有空隨時前來，館內的魚群、水母和其他水生動物，都會好好等著大家。

水母

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