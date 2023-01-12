水族館PO孤獨館員身影 無奈「訪客0人」：拜託誰來吧…
位於日本山形縣鶴岡市的「加茂水族館」，館內擁有超過60種以上的水母，還有提供「水母拉麵」等等餐點，是獲得金氏世界紀錄認證，水母迷必去的聖地之一。不過近來加茂水族館卻因為訪客太少，館方忍不住上網抱怨，意外引起許多迴響。
根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，加茂水族館在1月10日在twitter上PO文，表示這一天的參觀人數居然是「0人」，讓館方忍不住哀號「拜託誰來吧…」。特別現在還有中小學生免費入場、水母介紹導覽及音樂會等等活動，但還是乏人問津。
1月10日10:00 入館者0人— 鶴岡市立加茂水族館 (@JELLYFISHAQ) January 10, 2023
ダレカキテ・・・#加茂水族館 #クラゲ #山形 #くらげのおはなし pic.twitter.com/9nTGDr0whf
這則貼文引起了許多網友的注意，紛紛表示「我想去！真的是很漂亮的地方」、「當時逛館，度過了一段沉浸在幻想中的時光」、「來山形一定要去的啊」、「我是在地出身的居民，小時候每個月都會造訪一、兩次」、「我曾從京都騎機車衝！早上五點出發下午三點到，但是完全值得」、「我很想去！但是有工作」、「可惜就是太遠了，而且又下雪」。
針對大家的熱烈迴響，加茂水族館表示，每一年冬天都會因為下雪的關係，使得參觀人數暴跌，大概只會剩夏天的十分之一而已。加上近期又有疫情紛擾，若是平日，常常都已經早上十點了，卻還是一個訪客也沒有。如今網友給予支持鼓勵，讓館方感到相當窩心，歡迎大家有空隨時前來，館內的魚群、水母和其他水生動物，都會好好等著大家。
ちなみに展示デビュー先はこちら— 鶴岡市立加茂水族館 (@JELLYFISHAQ) 2023年1月11日
はたして運命やいかに pic.twitter.com/6ea7b58dMn
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言