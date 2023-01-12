影／寒冬中知名藝廊老闆對女街友噴水驅趕 辯：想讓她清醒點

美國舊金山一家知名藝廊老闆被拍到在攝氏9.4度低溫下，不人道地對待一名在他店門口的女街友，不僅強行拖行女街友，更噴水在她身上，讓女街友萬分驚嚇。

根據《每日郵報》報導，該名藝廊老闆格溫在店外強行拖走女街友，也被拍到用澆花用的水管，向女街友噴水，嚇得她驚聲尖叫。而這些舉動被一位送貨的廚師看到，將這段影像上傳至推特，引起許多網友撻伐。

由於該藝廊老闆名氣不小，美國知名億萬富豪慈善家大衛．洛克斐勒（David Rockefeller）與知名男星阿諾·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）都曾是他的客戶，因此格溫這一連串的不友善行為，讓當地企業很多出現抵制浪潮，不少網友也透過google map上的留言批評，讓這家藝廊的評價瞬間跌到谷底。

藝廊老闆格溫試圖為自己的行為辯解，聲稱女街友精神錯亂，而且在翻垃圾桶。格溫當時對她說：「你必須搬家，我都不能打掃街道，你快點往別的街道搬。」但女街友失控對他大喊大叫與吐口水，他才會如此對待她。

儘管影片觀看次數達到900萬次，格溫始終堅持自己的行為是對的，他認為對女街友噴水才能讓她清醒。在遭到大量網友留言抗議後，以及對藝廊的抵制後，格溫最後表示自己的行為錯了，不該用水噴女街友。