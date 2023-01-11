海面「黑色一片」似漏油？民眾報案擺烏龍 鏡頭揭生態奇景極壯觀

據外媒報道，美國密西根州的麥基諾大橋管理局自去年12月21日起，便陸續接到民眾報案，稱麥基諾海峽（Mackinac Straits）疑似有船隻漏油，當局派人調查，找不到油污，卻發現大批紅頭潛鴨，當局起初估計有約7000隻，惟數量愈來愈多。

觀鳥者貝克（Steve Baker）於facebook群組「Straits Area Audubon Society」分享了該群紅頭潛鴨的最新動態和近照，估計海面上已組成2.5萬隻「潛鴨大隊」。他接受採訪時亦解釋，鴨子通常不會群聚，除非是交配季節，或者為了安全，避免遭老鷹等動物獵殺。

貝克表示，估計紅頭潛鴨不會在麥基諾海峽停留太久，一旦水面結冰，牠們便會離開並前往墨西哥過冬。

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文章授權轉載自《香港01》