海面「黑色一片」似漏油？民眾報案擺烏龍 鏡頭揭生態奇景極壯觀
據外媒報道，美國密西根州的麥基諾大橋管理局自去年12月21日起，便陸續接到民眾報案，稱麥基諾海峽（Mackinac Straits）疑似有船隻漏油，當局派人調查，找不到油污，卻發現大批紅頭潛鴨，當局起初估計有約7000隻，惟數量愈來愈多。
觀鳥者貝克（Steve Baker）於facebook群組「Straits Area Audubon Society」分享了該群紅頭潛鴨的最新動態和近照，估計海面上已組成2.5萬隻「潛鴨大隊」。他接受採訪時亦解釋，鴨子通常不會群聚，除非是交配季節，或者為了安全，避免遭老鷹等動物獵殺。
貝克表示，估計紅頭潛鴨不會在麥基諾海峽停留太久，一旦水面結冰，牠們便會離開並前往墨西哥過冬。
延伸閱讀：
驚現「多足怪蟲」激似拉鏈 網民憂外來物種損生態 真相原來係咁
「巨蚊」原來唔殺得？滅絕恐釀生態災難 英學家揭曉牠的真實身份
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言