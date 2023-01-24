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日男分屍前岳父「做成火鍋吃掉」 逍遙法外卻一行為自爆了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子殺死前岳父後，還將其分屍做成火鍋吃掉。火鍋示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子殺死前岳父後，還將其分屍做成火鍋吃掉。火鍋示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

2011年6月，日本曾發生一起駭人的兇殺案。一名住在埼玉縣，經營化糞池管理業的59歲男子，遭到員工石崎照夫（匿名）殺害分屍，遺體在一年之後才被發現。石崎同時也是被害者的前女婿，他不只殺害了前岳父，甚至還吃了被害者部分血肉，作法相當兇殘。

根據日本媒體「文春Online」報導，石崎因為有暴力行為，因此在事發五年之前，就已經和前妻離婚了。單身的石崎四處找不到工作，最後只好還是在前岳父的公司上班。

某天深夜，石崎以「家裡有台沒在用印表機，打算送出去」為由，把岳父叫來自宅，並趁著岳父抱著印表機騰不出雙手，又背對石崎時，拿鎚子攻擊對方頭部將他殺害。面對倒在地上掙扎的前岳父，石崎放狠話說「今天就是你的死期」。

石崎拿走受害者的手機傳簡訊，偽裝成他沒事的樣子，接著進行分屍作業。一部分的遺體被他載到長野縣的老家掩埋，並在上頭種植花木遮掩，一部分則棄屍於山林間及化糞池。而還有另一部分，則被他做成泡菜火鍋一起吃下肚。石崎向同事及被害者親屬謊稱，說被害者因為金錢問題跑路了，因此拖過一段時間後，對方家屬才向警方報失蹤，讓石崎一直都逍遙法外。

不過有一次，石崎想探望被安排在托兒機構的兒子，但因為他以前曾有虐兒行為，被機構員工阻擋。石崎勃然大怒攻擊對方，因而遭到警方逮捕，隨後便自爆自己就是這起案件的兇手。就連被判決時，仍稱這一切行為「都是為了伸張自己的正義」，毫無丁點的悔改態度，令人相當髮指。

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