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AV女優深田詠美被爆「2度無預警放鳥」 廠商損失慘重還討嘸錢

香港01／ 白兔糖
有化妝公司日前就向《文春オンライン》爆料指，深田詠美兩度無預警地缺席拍攝，令他們蒙受100萬日圓損失後，更拒絕還錢。圖／Twitter@FUKADA0318
有化妝公司日前就向《文春オンライン》爆料指，深田詠美兩度無預警地缺席拍攝，令他們蒙受100萬日圓損失後，更拒絕還錢。圖／Twitter@FUKADA0318

女優深田詠美除了出演AV以外亦有經營自己的YouTube頻道，亦會與品牌合作，在Twitter坐擁300萬粉絲。不過有化妝公司日前就向《文春オンライン》爆料指，深田詠美兩度無預警地缺席拍攝，令他們蒙受100萬日圓損失後，更拒絕還錢。

深田詠美在Twitter坐擁300萬粉絲，YouTube上亦有120萬訂閱。去年7月她推出的蛋白粉品牌，亦曾在Amazon獲得銷售榜第一位，是日本最成功的AV女優之一。但與深田詠美合作在2021年11月推出香水「Eimy Latte オードパルファム」等產品的化妝品公司的A氏就向日媒《文春》指，他們遭深田2度爽約，蒙受極大損失。

A氏表示他們本約定與深田詠美拍攝合作商品的照片，但深田有兩次沒有出席拍攝，令他們在Studio租借和攝影師的取消費等支出上損失約100萬日圓（約新台幣23萬元）。雖然事情在深田所屬事務所「フォーティーフォーマネジメント」（44Management）承諾負擔損失後告一段落，但當他們催促事務所付錢時他們卻變得音訊不通。於是他們迫不得已向簡易裁判所申請「付款督促通知」，但至今仍沒有收到任何聯絡及任何還款。

在2021年春天A氏通過一位舊相識的公司介紹得到與深田詠美合作的機會後，兩次與深田的經理人U氏在原宿的一家café會談。在3月31日便簽署契約售賣使用了深田照片作包裝的香水、立牌及hand gel等。不過到了5月拍攝當天，A氏卻突然收到U氏的聯絡表示深田因為「用了朋友送的化妝品後敏感被救護車送院」而無法到場。於是A氏就被逼支付55萬日圓（約新台幣12萬元）攝影費用，約定兩周後再拍攝。但當日卻再次收到「深田要參加朋友婚禮沒有告訴事務所」而再次缺席，沒辦法之下便又要再支付49萬日圓（約新台幣11萬元）費用。

A氏表示拍攝需要大量人力物力，認為深田兩度缺席的理由都非常「幼稚」。而且所謂「被救護車送院」的那天，深田當日還有在YouTube上直播。即使計劃被推遲，他們最終在2021年7月成功完成拍攝，並在11月發賣產品。不過損失的100萬日圓拍攝費用，雖然深田的經理人道歉並表示會賠償，卻一直未有下文。

2022年8月A氏再向簡易裁判所申請「付款督促請願書」送往深田所屬的事務所，但就因收件人不住在該地址，而未能送達。9月再將請願書寄往社長住宅，雖然成功送達，但之後依然沒有任何聯絡。束手無策的A氏於是申請「強制執行」，到了12月終於成功奪過事務所的戶口，卻又絕望地發現戶口中竟然只有6,000日圓（約新台幣1380萬元）。

正當他在考慮下一步行動期間，3名東京國稅局的職員突然到訪A氏的事務所，說明來意與「深田詠美的事件」有關。雖然不能細說，但他們似乎正調查事務所44Management向深田的資金流向，100萬日圓背後似乎發生了更大麻煩。

有網友就認為是事務所企圖利用深田賺錢，深田可能根本沒有收到首兩次拍攝的通知，覺得事件與他本人無關。《文春》向事務所及深田詠美本人查詢事件後均沒有收到回覆。而深田在報道曝光後仍如常在Twitter上開po分享性感照，似乎並沒有受爆料影響。到底幕後發生了什麼事呢？

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文章授權轉載自《香港01》

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