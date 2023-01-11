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搬離東京就給100萬日圓！日本為什麼發錢要人離開首都？

商業周刊／ 撰文者：張方毓 編譯
圖為日本東京街頭。 法新社
圖為日本東京街頭。 法新社

摘要

1. 2023年4月起，原本住在東京的家庭，如果搬到其他人口較少的地方，每有一個小孩，就有資格拿到100萬日圓（約合新台幣23萬元）的補助。

2. 日本「利誘」民眾，因為東京人口實在太多，不僅讓原本低迷的生育率更惡化，還讓東京以外的地區面臨滅村命運。

3. 然而，日本政府從2019年以來加碼又加碼，其實凸顯發錢鼓勵民眾搬離東京並沒有效。《彭博》專欄評論，東京的優勢太強，日本政府真正該做的，其實是創造更多「東京」。

你能想像，日本發錢給民眾，只為了讓他們搬離東京？

最近日本政府公布，2023年4月起，原本住在東京23個區的家庭，如果搬到其他人口較少的地方，每有一個小孩，就有資格拿到100萬日圓（約合新台幣23萬元）的補助。

實際上，這不是日本政府第一次用鈔票鼓勵民眾離開東京，打從2019年開始，日本陸續提出各種補助計畫，但這一次的補助更多，是之前每位小孩補助額的3倍以上。

東京人口爆炸

日本一半城市卻人煙稀少

日本「利誘」民眾，因為東京人口實在太多，不僅讓原本低迷的生育率更惡化，還讓東京以外的地區面臨滅村命運。

東京是日本人口最多的城市，有約3700萬居民。在疫情爆發前，每年東京的淨流入人口更高達8萬人。

因為人們一直湧入東京，加上人口高齡化，使鄉村居民越來越少。例如，日本四國島山谷裡的村莊Nagoro在2019年時只剩不到30位居民，最年輕的居民已超過50歲。村裡唯一的學校在幾年前最後一批學生畢業後關閉。

目前，超過一半的日本城市將被認定為人口稀少地區，沒人住的空置房屋將達1000萬間。

與此同時，日本民眾抱著追逐更多機會的嚮往搬到東京，但，因為高物價，居住空間有限以及托兒服務不足等問題，讓這些年輕男女生兒育女的可能性更低，讓少子化問題更頭痛。

一次性發錢不夠吸引人

應「催生更多東京」、增加鄉鎮工作機會

然而，日本政府加碼又加碼，其實凸顯的是：發錢鼓勵民眾搬離東京並沒有效。

2019年，補助推出第一年，只有71戶家庭參與。2021年，雖然有遠距辦公潮，也只有1184戶家庭加入。

《金融時報》報導，有網友表示：「補助金額聽起來很多錢，但還不足以讓人真的決定生小孩。」

還有民眾表示，東京充滿大量工作機會，讓人無法輕易走人。

「2018年，我和先生及女兒搬進東京一間公寓，我們不想搬到外縣市。我先生年輕時離開青森縣，因為他知道在那裡很難找工作。日本人來東京是有原因的，我認為政府無法改變這一點。」一位家庭主婦告訴《金融時報》。

《彭博》專欄作家雷迪（Gearoid Reidy）也評論，東京的優勢太強，日本政府真正該做的，其實是創造更多「東京」。

他認為，日本可以大膽考慮合併地方政府，讓資源集中，而不是分散給1300個行政區。打造有規模經濟的大城市，並做出地方特色，才能真正吸引東京人搬過去。

其他地區工作機會較少的問題，日本其實有想到，2015年提供稅收減免政策，如果企業把總部從東京遷到其他地區，就提供房產企業稅減免等優惠。

然而，新聞網站Worker’s Resort指出，申請搬遷的企業數量遠低於預期。因為，東京的人口數量和就業機會緊密交織，人口多，商業機會也多，56％的企業受調查時表示，企業和客戶集中度是他們選擇把總部設在東京的最主要原因。

在其他先進國家，雖然並沒有由中央政府發錢讓人搬離大城市的例子，但也有許多類似作法，不少地方政府乘著遠距辦公熱潮，祭出補助，吸引其他地方的人搬過來。

例如，義大利南方的卡拉布里亞區、美國的西維吉尼亞州、堪薩斯州的托皮卡市，都有提供涵蓋買房及創業補助、免費辦公空間等獎勵政策。

2022年，台灣生育率是世界最低，也有不少鄉鎮面臨跟日本一樣的消滅危機。國發會於2018年指出，全台灣368個鄉鎮區中，有134個可能因為人口減少而消失。

台灣是否需效仿日本、他國城市發錢給民眾以平衡城鄉差距？透過東京的例子可以看出，只發錢是絕對不夠的，唯有思考包含就業、地方特色、養育小孩成本等多方因素，才能有效應對城鄉人口失衡問題。

資料來源：CNNFinancial TimesBloomberg OpinionWorker’s Resort

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