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五座歐亞城市裡的「貓兒村」 這地方貓比人還多

未來城市／ 文・林一平
羅馬到處可見具歷史意義的廢墟，其中銀塔廣場如今成為小貓廢墟，常有貓咪進出，成為景點特色。圖擷自gattidiroma.net/
羅馬到處可見具歷史意義的廢墟，其中銀塔廣場如今成為小貓廢墟，常有貓咪進出，成為景點特色。圖擷自gattidiroma.net/

河邊小鎮猴硐位於新北市瑞芳區，緊鄰樹木蒼鬱的基隆河兩岸。早年鄰近一處山洞有大量的猿猴聚居，故稱為「猴洞」，日治時期時是台灣最大煤礦的頂部。當地人不喜歡礦坑浸水，故改猴洞為猴「硐」。當猴硐礦山在1990年代關閉時，該鎮的人口逐漸減少；一群新的、毛茸茸的貓居民因應來臨，形成一座貓兒村。

為了展示該鎮和周圍群山的採礦遺產，政府成立猴硐煤礦博物園區。但遊客大多來拍攝120隻左右的頑皮貓。剛出生不久的小貓笑容可掬，我素描捕捉其神情。它們在貓兒村周圍閒逛，沉浸於遊客們大驚小怪的盛情互動。

圖為「貓奴聖地」的猴硐貓村。聯合報系資料照
圖為「貓奴聖地」的猴硐貓村。聯合報系資料照

猴硐靠近台北，遊客搭乘台鐵火車一小時路程可抵達（當中有全台鐵道彎度最大的鐵軌，相當刺激），因此每週末都有源源不斷的遊客。到站下車，可以聽到搭配著貓叫聲的樂曲《我的心中住著一隻貓》，車站還特別設立了貓站長雕像。往來於猴硐跟瑞芳之間的基隆客運808路線，也特地設計成貓咪彩繪造型的「貓公車」，車內有貓把手、貓鈴聲。

猴硐的貓已經習慣於業餘狗仔隊的拍攝，將他們的肖像上網遍佈於個人的Facebook和Instagram。以貓為名的咖啡廳興起，我可以花一整天的時間在咖啡廳和貓咪玩耍，並以畫貓為樂。

圖為新北市府在猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」，外牆以「瑞芳金」彩繪，呈現在地礦業文史元素。聯合報記者邱瑞杰／攝影
圖為新北市府在猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」，外牆以「瑞芳金」彩繪，呈現在地礦業文史元素。聯合報記者邱瑞杰／攝影

我的想像，或許應該將猴硐貓兒村當作人類城市的典範，每四年選一次貓村長，候選的貓咪做計畫、寫論文都不會抄襲；也不會用貓爪彼此偷襲潑糞水，更不會當背骨，脫黨競選。貓咪可成為人類的表率。

台灣之外也有許多貓兒村。義大利的羅馬到處可看見具有歷史意義的廢墟，其中銀塔廣場（Largo Argentina）的廢墟格外特別，包含凱撒被暗殺的劇院和寺廟的遺跡；而今成為小貓廢墟（Rome's kitty ruins），常有貓咪進出，成為景點特色，紀念明信片和掛曆上常可見到「gatti di Roma」的貓咪星章。

羅馬的貴族廢墟是野貓最喜歡的地方，我素描一隻貓咪瞇著眼睛，探頭欄杆外的模樣；廢墟上有一個露天的貓保護區，這是遊客和當地兒童常造訪的地方。還記得李小龍在《猛龍過江》電影中和羅禮士的世紀大決鬥場景？這場決鬥便是在羅馬競技場廢墟舉行，而裁判則是一隻廢墟小貓！

日本宮城縣的代田島是日本最著名的貓島，島上貓咪的數量遠遠超過其人口。圖擷自japan.travel
日本宮城縣的代田島是日本最著名的貓島，島上貓咪的數量遠遠超過其人口。圖擷自japan.travel

有些貓兒村是個小島，日本宮城縣的代田島是日本最著名的貓島。島上久遠的不成文規定，是禁止狗兒入境。島上貓咪的數量遠遠超過其人口，受到當地漁民的悉心照顧，漁民在貓神社留下祭品，希望能確保捕獲好魚。

島上最突出的建築，是「漫畫島」露營區的貓形小木屋，裝飾著一對尖尖的耳朵，向島上的幸運符致敬。露營地可以眺望到大海，綠意盎然的草坪有野餐桌，讓遊客們享受野餐的樂趣。更棒的是，島上自由放養的貓隻很親人，常會為了索討食物向遊客撒嬌。

日本的另一座貓島是新宮町的相島，地點較偏僻，須從福岡的新宮港乘坐渡輪20分鐘。一群快樂的貓在港口閒逛，等待下一艘漁船或渡輪停靠。島上有咖啡店及紀念品店，遊客在港口附近及大部分的家屋旁，都可找到這些自由自在的貓咪們。

島上明文禁止餵食貓咪，但是可以帶些吸引他們注意的玩具，例如能握住的細繩，與貓咪們玩耍，貓咪們會輕巧地跳起和您嬉戲。早上的貓兒較有活力，下午大多在睡覺，夏天陣陣涼風，看見酣睡懶貓，十分寫意。環島時會看到背山面海的岸邊美麗景色。

耶路撒冷的貓。美聯社
耶路撒冷的貓。美聯社

我遇到最擅長導遊的貓咪是在耶路撒冷的古城，會引導我看古蹟。十字軍東征時，基督徒進入伊斯蘭領地，對於當地草藥不熟悉，也無法利用當地醫師，因此在此建立第一座西方醫院，醫治傷兵。一隻黑貓指引我到基督區拱門和教堂之間的花園，即是十字軍騎士團醫院總部的位置。今日豎立一個紀念碑，黑貓兒優雅地在紀念碑巡梭，像是一位高傲的日耳曼黑騎兵（Schwarze Reiter），正在守護醫院。

另一隻花貓則帶我來到一個考古地點卡多（Cardo）。羅馬城市南北向的大道稱為「卡多」。西元6年，猶太居留地直接歸屬羅馬統治。西元130年猶太人反抗羅馬失敗，耶路撒冷被摧毀變成羅馬殖民區，城市依照羅馬城市規劃，於是「卡多」出現在耶路撒冷。

羅馬殖民時代，耶路撒冷路面石塊有橫向劃痕，相當於今日的減速板，目的是降低馬車的速度。花貓引導我來到卡多後就安靜坐在旁邊的墊子，像是羅馬人由銀塔廣場帶來耶路撒冷的貓兒，為羅馬老祖宗守護這個考古景點。

巴比倫國王尼布甲尼撒二世（Nebuchadnezzar II）攻佔耶路撒冷時，巴比倫軍隊摧毀城牆、聖殿，並掠奪聖殿的七青八黄，包括所羅門王的重要寶藏——金製的七叉燭台（La Menorah）。

希律王建第二聖殿時，重新鑄造黃金七叉燭台，仍被羅馬人掠奪而去，近代又重新以黃金鑄造。七叉燭台的七根蠟燭，代表上帝以七天創造世界，第七天為安息日。七叉燭台比人還高，旁邊有一隻貓兒在閒晃，似乎在守護燭台。

我招手，貓兒快樂地跑過來，在我身邊磨蹬。路撒冷的貓兒真正好客，我接近貓兒，貓兒也靠過來向我撒嬌，任我撫摸，真可愛。

心理學大師佛洛伊德（Sigmund Freud）說：「與貓共度的光陰決不白費。」（Time spent with cats is never wasted.）所以，有空就到貓兒村玩吧。和貓咪互動，記得注重衛生安全，撫摸貓咪時避免碰觸口鼻，玩貓之後應馬上洗手、回家後應更衣，避免將病菌帶回家中。前往貓兒村旅遊時勿攜帶動物，以保護當地街貓與您家愛貓的安全。

「全文轉載自未來城市(小島、古蹟、礦坑——五個歐亞城市裡的「貓兒村」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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