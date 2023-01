五座歐亞城市裡的「貓兒村」 這地方貓比人還多

河邊小鎮猴硐位於新北市瑞芳區,緊鄰樹木蒼鬱的基隆河兩岸。早年鄰近一處山洞有大量的猿猴聚居,故稱為「猴洞」,日治時期時是台灣最大煤礦的頂部。當地人不喜歡礦坑浸水,故改猴洞為猴「硐」。當猴硐礦山在1990年代關閉時,該鎮的人口逐漸減少;一群新的、毛茸茸的貓居民因應來臨,形成一座貓兒村。

為了展示該鎮和周圍群山的採礦遺產,政府成立猴硐煤礦博物園區。但遊客大多來拍攝120隻左右的頑皮貓。剛出生不久的小貓笑容可掬,我素描捕捉其神情。它們在貓兒村周圍閒逛,沉浸於遊客們大驚小怪的盛情互動。

圖為「貓奴聖地」的猴硐貓村。聯合報系資料照

猴硐靠近台北,遊客搭乘台鐵火車一小時路程可抵達(當中有全台鐵道彎度最大的鐵軌,相當刺激),因此每週末都有源源不斷的遊客。到站下車,可以聽到搭配著貓叫聲的樂曲《我的心中住著一隻貓》,車站還特別設立了貓站長雕像。往來於猴硐跟瑞芳之間的基隆客運808路線,也特地設計成貓咪彩繪造型的「貓公車」,車內有貓把手、貓鈴聲。

猴硐的貓已經習慣於業餘狗仔隊的拍攝,將他們的肖像上網遍佈於個人的Facebook和Instagram。以貓為名的咖啡廳興起,我可以花一整天的時間在咖啡廳和貓咪玩耍,並以畫貓為樂。

圖為新北市府在猴硐成立的「猴硐貓公所籌備處」,外牆以「瑞芳金」彩繪,呈現在地礦業文史元素。聯合報記者邱瑞杰/攝影

我的想像,或許應該將猴硐貓兒村當作人類城市的典範,每四年選一次貓村長,候選的貓咪做計畫、寫論文都不會抄襲;也不會用貓爪彼此偷襲潑糞水,更不會當背骨,脫黨競選。貓咪可成為人類的表率。

台灣之外也有許多貓兒村。義大利的羅馬到處可看見具有歷史意義的廢墟,其中銀塔廣場(Largo Argentina)的廢墟格外特別,包含凱撒被暗殺的劇院和寺廟的遺跡;而今成為小貓廢墟(Rome's kitty ruins),常有貓咪進出,成為景點特色,紀念明信片和掛曆上常可見到「gatti di Roma」的貓咪星章。

羅馬的貴族廢墟是野貓最喜歡的地方,我素描一隻貓咪瞇著眼睛,探頭欄杆外的模樣;廢墟上有一個露天的貓保護區,這是遊客和當地兒童常造訪的地方。還記得李小龍在《猛龍過江》電影中和羅禮士的世紀大決鬥場景?這場決鬥便是在羅馬競技場廢墟舉行,而裁判則是一隻廢墟小貓!

日本宮城縣的代田島是日本最著名的貓島,島上貓咪的數量遠遠超過其人口。圖擷自japan.travel

有些貓兒村是個小島,日本宮城縣的代田島是日本最著名的貓島。島上久遠的不成文規定,是禁止狗兒入境。島上貓咪的數量遠遠超過其人口,受到當地漁民的悉心照顧,漁民在貓神社留下祭品,希望能確保捕獲好魚。

島上最突出的建築,是「漫畫島」露營區的貓形小木屋,裝飾著一對尖尖的耳朵,向島上的幸運符致敬。露營地可以眺望到大海,綠意盎然的草坪有野餐桌,讓遊客們享受野餐的樂趣。更棒的是,島上自由放養的貓隻很親人,常會為了索討食物向遊客撒嬌。

日本的另一座貓島是新宮町的相島,地點較偏僻,須從福岡的新宮港乘坐渡輪20分鐘。一群快樂的貓在港口閒逛,等待下一艘漁船或渡輪停靠。島上有咖啡店及紀念品店,遊客在港口附近及大部分的家屋旁,都可找到這些自由自在的貓咪們。

島上明文禁止餵食貓咪,但是可以帶些吸引他們注意的玩具,例如能握住的細繩,與貓咪們玩耍,貓咪們會輕巧地跳起和您嬉戲。早上的貓兒較有活力,下午大多在睡覺,夏天陣陣涼風,看見酣睡懶貓,十分寫意。環島時會看到背山面海的岸邊美麗景色。

耶路撒冷的貓。美聯社

我遇到最擅長導遊的貓咪是在耶路撒冷的古城,會引導我看古蹟。十字軍東征時,基督徒進入伊斯蘭領地,對於當地草藥不熟悉,也無法利用當地醫師,因此在此建立第一座西方醫院,醫治傷兵。一隻黑貓指引我到基督區拱門和教堂之間的花園,即是十字軍騎士團醫院總部的位置。今日豎立一個紀念碑,黑貓兒優雅地在紀念碑巡梭,像是一位高傲的日耳曼黑騎兵(Schwarze Reiter),正在守護醫院。

另一隻花貓則帶我來到一個考古地點卡多(Cardo)。羅馬城市南北向的大道稱為「卡多」。西元6年,猶太居留地直接歸屬羅馬統治。西元130年猶太人反抗羅馬失敗,耶路撒冷被摧毀變成羅馬殖民區,城市依照羅馬城市規劃,於是「卡多」出現在耶路撒冷。

羅馬殖民時代,耶路撒冷路面石塊有橫向劃痕,相當於今日的減速板,目的是降低馬車的速度。花貓引導我來到卡多後就安靜坐在旁邊的墊子,像是羅馬人由銀塔廣場帶來耶路撒冷的貓兒,為羅馬老祖宗守護這個考古景點。

巴比倫國王尼布甲尼撒二世(Nebuchadnezzar II)攻佔耶路撒冷時,巴比倫軍隊摧毀城牆、聖殿,並掠奪聖殿的七青八黄,包括所羅門王的重要寶藏——金製的七叉燭台(La Menorah)。

希律王建第二聖殿時,重新鑄造黃金七叉燭台,仍被羅馬人掠奪而去,近代又重新以黃金鑄造。七叉燭台的七根蠟燭,代表上帝以七天創造世界,第七天為安息日。七叉燭台比人還高,旁邊有一隻貓兒在閒晃,似乎在守護燭台。

我招手,貓兒快樂地跑過來,在我身邊磨蹬。路撒冷的貓兒真正好客,我接近貓兒,貓兒也靠過來向我撒嬌,任我撫摸,真可愛。

心理學大師佛洛伊德(Sigmund Freud)說:「與貓共度的光陰決不白費。」(Time spent with cats is never wasted.)所以,有空就到貓兒村玩吧。和貓咪互動,記得注重衛生安全,撫摸貓咪時避免碰觸口鼻,玩貓之後應馬上洗手、回家後應更衣,避免將病菌帶回家中。前往貓兒村旅遊時勿攜帶動物,以保護當地街貓與您家愛貓的安全。

