訂報用戶越來越少…日送報員揭薪情：退休族加入送報行列

如今隨著電子產品的發達，願意使用紙本報紙的人越來越少，而身為報業銷售第一線的送報員，最能感受到現今報紙訂購量的變化。近來一位資深的日本送報員，就分享多年來的送報心得。

根據日本媒體「日刊現代」報導，一位化名森村珠子的60多歲的女性送報員，已經在這一行待了30年以上。她表示現在還會訂購報紙的用戶，幾乎都是50歲以上的中老年人，至於40、30多歲以下的人，幾乎都認為用電子產品閱讀新聞比較方便，而不願使用紙本報刊。

森村表示，自己當初是在別人推薦下，才會從事送報這一行。而派送早報和晚報的時間，剛好也能和照顧小孩和做家事的時間錯開，加上能拜訪許多住戶，和大家寒暄問暖培養感情，讓她非常喜愛這個工作。因為送報時都是騎腳踏車，長年鍛鍊體能之下，她也很少生病，外表比實際年齡還要年輕。

森村每週一到六需出勤，每天總計約工作兩小時，無論颳風下雨都照常派報，一個月能拿到10萬日幣（約相當於新台幣2萬2844元）左右的薪資。和以前家家戶戶都會訂報的時代相比，她現在的薪資只剩當初的三分之二。不過雖然薪水變少了，她仍認為不無小補。

森村還透露，通常晚報比早報內容量較少，重量也比較輕，但要從下午一點半左右就開始準備。若是在夏天，就得忍受中午的烈日高溫，必須妥善做好防中暑的措施。過往當派報員的女性雖然比較常見，但最近也有退休的男性入行，成為退休養老後的一種消遣。