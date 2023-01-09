居民怒了！闖鐵軌、當路霸 「灌籃高手」聖地平交道遊客再現

知名動漫作品「灌籃高手」，舞台背景取自日本神奈川縣，其中片頭有一幕平交道的畫面相當出名，也是許多粉絲必去朝聖的現實景點之一。近來因為灌籃高手電影板上映，加上日本重啟國門及鼓勵國內觀光，吸引大量外國粉絲聚集在當地拍照，卻也嚴重干擾了在地居民。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，如今若是到神奈川縣鎌倉市，就會看到當地有一大批觀光客，圍繞在某個平交道，拿著手機拚命狂拍。而這個平交道，正是曾在灌籃高手片頭畫面登場的「聖地」。受訪的觀光客不約而同表示，他們正是為了灌籃高手而前來的。

許多人為了找到最好的拍攝角度，會跑到馬路車道上，即使車子來了也不懂得閃，要駕駛按喇叭才肯退開。許多時候車子差點撞倒人，還有人直接闖入平交道內拍攝。更有人本身就是駕駛，卻把車子停在路中央拍照，害整條路塞起來。

擅闖平交道的遊客。圖擷自youtube

在地居民抱怨，好幾次都差點發生意外，已經造成了諸多不便。為了防止事故發生，當地只好加派員警巡邏、引導。員警拿著以各國語言寫成的「請不要站在馬路上」告示牌在場宣導，但也表示觀光客的失序行為超乎想像，未來可能還得加派人手進行管制。