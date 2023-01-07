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觀眾驚聲尖叫！老虎潛行偷襲企圖咬斷頸 馴獸師血濺台上險死

香港01／ 文・夏洛特
意大利瑪麗娜奧爾飛馬戲團的馴獸師奧爾飛在一場老虎表演的活動時，被其中1隻參與表演的老虎襲擊。（「Marina Orfei Circus」FB圖片）
意大利瑪麗娜奧爾飛馬戲團的馴獸師奧爾飛在一場老虎表演的活動時，被其中1隻參與表演的老虎襲擊。（「Marina Orfei Circus」FB圖片）

義大利近日發生老虎襲擊馴獸師事件，1名馴獸師在表演其間被「老虎拍擋」狠咬小腿拉至地面，然後老虎又撲咬他的頸部，企圖折斷他的脖子。觀眾被這突如其來的血腥畫面嚇得驚聲尖叫，場面極度混亂。所幸工作人員及時將馴獸師救下，他才沒有生命危險。事件引起網友熱烈討論，有人擔心馴獸師，也有人心疼老虎，怕牠會被人道毀滅，然而涉事馬戲團至今未有公布定案。

綜合外媒報導，事發於上周四（12月29日），義大利瑪麗娜奧爾飛馬戲團（Marina Orfei Circus）的馴獸師奧爾飛（Ivan Orfei）在一場老虎表演的活動時，被其中1隻參與表演的老虎襲擊。當日表演座無虛席，很多觀眾正舉起手機拍攝，正好拍下事發一刻。

從影片可見，籠中有2隻老虎分別站在左右兩側，奧爾飛先用木棒像是玩貓一樣逗弄場地右側的老虎，直至該隻老虎跳到木桌上站定。隨後奧爾飛轉身步行到左側，以同樣方法逗弄另一隻老虎。奧爾飛專注於帶領左側老虎行上高台，未有留意到右側的老虎已離開木桌，悄然潛行到他身後，並以迅雷不及掩耳的速度狠咬他的小腿。奧爾飛發出慘叫，被老虎扯到地上，然後老虎再撲上去咬他的頸部，場上即時響起警鈴。觀眾尖叫聲四起，被工作人員簇擁着離開。

從另一角度的影片可見，有工作人員將仍然待在高台的左側老虎帶走，另1名工作人員就用鐵椅擊打咬着奧爾飛的老虎直至牠鬆口，奧爾飛即時與工作人員逃離巨籠。

奧爾飛被送到醫院，他的頸部、腿部和手臂嚴重受傷，但沒有生命危險。而咬人的老虎就被隔離起來，由獸醫檢查，暫未知牠攻擊馴獸師的原因及會否被懲處。馬戲團管理層於事發翌日在社交平台發文交代事件，表示他們熱愛動物，「老虎是迷人的動物，知道如何馴服牠們並與人建立信任關係是一門已經存在數百年的藝術」，而在馬戲界意外在所難免，「意外難免會發生，像他（奧爾飛）這樣從事這項工作的人所表現出的勇氣是值得稱讚的」。

奧爾飛未有留意到老虎已悄然潛行到他身後，並以迅雷不及掩耳的速度狠咬他的小腿（Reddit影片截圖）
奧爾飛未有留意到老虎已悄然潛行到他身後，並以迅雷不及掩耳的速度狠咬他的小腿（Reddit影片截圖）
奧爾飛被老虎扯到地上，然後老虎撲上去咬他的頸部。（Reddit影片截圖）
奧爾飛被老虎扯到地上，然後老虎撲上去咬他的頸部。（Reddit影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

獸醫 隔離

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