日男買輕井澤別墅養老 今價崩「十分之一不到」賣不賣都為難

房地產的價格容易受外在條件波動，一時看似值錢的物件，幾年後的市價卻很有可能出現翻轉，因此在投資之前，務必謹慎做出考慮。近來日本媒體，就報導了一則慘痛的教訓。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名寺田吾郎的72歲男性，當初在自己40多歲的時候，因為房貸已經還完，也存夠小孩子的上學費用了。於是他將多餘的資金，拿去投資一棟位於輕井澤的別墅。

當時正是接近1990年代，正處於日本泡沫經濟的末期。寺田最終約以三千萬日幣（約相當於新台幣697萬元）左右的價格買下別墅。儘管是筆花費，不過每當到了放長假的時候，就能趁機到別墅休閒度假。原本出身於鄉下的妻子，也對能夠遠離大都會，到大自然喘口氣感到非常滿意。

後來日本經歷泡沫經濟，但寺田最終安然退休，於是便和妻子搬到別墅，享受清幽的生活。然而，妻子後來卻被檢查出有胃癌，並在兩年之後過世。寺田一個人住在別墅裡沒意思，而且也難只靠自己管理好整棟別墅，儘管充滿了過去的回憶，寺田還是不得不考慮將別墅賣出。

不過，日本當時的經濟狀況已經完全改變。寺田這棟別墅雖然自然環境很好，但是座落在遠離城市的地帶，其他生活機能嚴重不足，加上建築已經是30年的老房子了，因此不動產業者評估恐怕不好賣，價格也可能只有當初的十分之一不到，讓寺田相當驚訝。

寺田一度考慮那乾脆別賣了，讓已經成家立業的兒子繼承。但別墅的維護費用一個月也要數十萬日幣（10萬日幣約相當於新台幣2萬3千元），因此也不願接受讓渡。寺田只能眼睜睜看著當初高額投資的別墅，最終留也不是，賣也不是，不知道該怎麼辦才好。