快訊

蕭景田涉買票曾逃逸800萬交保 高院發回更裁

iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測結果驚動果粉

台中惡火奪5命／出門時一家都好好的 大兒子逃死劫：這年就不過了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓落跑陸客身穿「China無敵」衣被逮 陸網崩潰喊：超丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名陸客抵達南韓時，PCR採檢為陽性反應，卻不顧當局防疫規定，於送往隔離飯店時逃跑，今日終於落網。圖／擷自twitter
一名陸客抵達南韓時，PCR採檢為陽性反應，卻不顧當局防疫規定，於送往隔離飯店時逃跑，今日終於落網。圖／擷自twitter

中國大陸放寬防疫後，由於疫情現況被西方國家批評不透明，不少國家紛對陸客設下入境門檻防疫，針對中國旅客要求「強制檢測」，4日南韓政府曾表示，有一名PCR採檢陽性的中國人在隔離期間失蹤。而今（6）日終於找到這名中國人的下落，這名中國男子被南韓警方逮捕時，還身穿「China無敵」的大衣，令不少大陸網友崩潰表示「太丟臉了」。

據了解，南韓政府先前發現一名中國41歲男性，從中國抵達南韓仁川機場，在機場進行病毒檢測時「呈現陽性」，按照南韓的規定他必須去隔離飯店，沒想到他卻在路途中偷跑，還被監視器拍到他「現身大型超市」。

今日南韓警方以違反《傳染病預防及管理法》的罪由逮捕他，而他被逮時還身穿「Made in China無敵」的大衣，讓不少中國網友直呼「去幹嘛，給國人丟臉」、「只能說活該」。

南韓當局表示，將會嚴懲這名中國旅客，根據調查指出「這名旅客入境韓國可能是要整形」。

南韓 陸客

延伸閱讀

iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測驚動果粉：關閉功能更嚇人

漲價也沒關係！好市多熟食區「1熱門神物」回歸 老會員嗨翻了

台灣「行人地獄」怎麼救？ 鄉民開出三大解方：從劣根性下手

買房花心思裝潢等於「浪費錢」？ 網看法不一：1功能最重要

相關新聞

南韓落跑陸客身穿「China無敵」衣被逮 陸網崩潰喊：超丟臉

中國大陸放寬防疫後，由於疫情現況被西方國家批評不透明，不少國家紛對陸客設下入境門檻防疫，針對中國旅客要求「強制檢測」，4日南韓政府曾表示，有一名PCR採檢陽性的中國人在隔離期間失蹤。而今（6）日終於找到這名中國人的下落，這名中國男子被南韓警方逮捕時，還身穿「China無敵」的大衣，令不少大陸網友崩潰表示「太丟臉了」。

猶他州爆8屍滅門血案 42歲男槍殺妻、岳母、5子女後自殺

美國猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)傳出八屍滅門血案，警方5日表示，初步調查結果顯示，該...

美4大學生命案兇嫌過堂不准交保 警方靠DNA鑑定破案

華盛頓州立大學(WSU)犯罪學博士生科伯格(Bryan Kohberger)涉嫌在去年11月殺死愛達荷大學(UIdaho...

30歲前她墮胎三次 她道盡不想生小孩的真心話

九歲那年，我一整年都是在驚恐中度過的，一直害怕自己懷孕了。恐懼始於國小二年級學期末，一直持續到十歲——也就是我媽媽心無罣礙地給了我某本書的時候。那本書詳解了人類發育過程，並且明明白白地指出：懷孕不可能在初潮前發生。

遠方 EP97｜客人袒露我尷尬 101前櫃哥的柏林百貨業生存指南

在台灣與老公結婚之後，移民到德國的Alvis，剛學會基本德語會話，就靠著先前在101精品櫃服務的直覺，在柏林繼續當櫃哥，職場趣事一籮筐。 本集遠方邀請為愛遠赴德國生活的Alvis，除了分享台德之間的職場差異，也談創立YouTube頻道「柏零不一樣」的初衷。

音樂救國？《貝多芬傳》民國譯本的兩岸出版差異

2022年時報出版社重新印行了由民國時期翻譯家傅雷所譯的《貝多芬傳》。法國文豪羅曼．羅蘭（Romain Rolland）所著的《貝多芬傳》，對於貝多芬在西方國家的形象塑造有重大的影響。透過傅雷的翻譯，羅蘭筆下的貝多芬也被引進中文世界。經典著作的經典譯本能夠被重新發行，對台灣讀者而言原應該是一樁美事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。