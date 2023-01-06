南韓落跑陸客身穿「China無敵」衣被逮 陸網崩潰喊：超丟臉

中國大陸放寬防疫後，由於疫情現況被西方國家批評不透明，不少國家紛對陸客設下入境門檻防疫，針對中國旅客要求「強制檢測」，4日南韓政府曾表示，有一名PCR採檢陽性的中國人在隔離期間失蹤。而今（6）日終於找到這名中國人的下落，這名中國男子被南韓警方逮捕時，還身穿「China無敵」的大衣，令不少大陸網友崩潰表示「太丟臉了」。

據了解，南韓政府先前發現一名中國41歲男性，從中國抵達南韓仁川機場，在機場進行病毒檢測時「呈現陽性」，按照南韓的規定他必須去隔離飯店，沒想到他卻在路途中偷跑，還被監視器拍到他「現身大型超市」。

今日南韓警方以違反《傳染病預防及管理法》的罪由逮捕他，而他被逮時還身穿「Made in China無敵」的大衣，讓不少中國網友直呼「去幹嘛，給國人丟臉」、「只能說活該」。

南韓當局表示，將會嚴懲這名中國旅客，根據調查指出「這名旅客入境韓國可能是要整形」。