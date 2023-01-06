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南韓落跑陸客身穿「China無敵」衣被逮 陸網崩潰喊：超丟臉
中國大陸放寬防疫後，由於疫情現況被西方國家批評不透明，不少國家紛對陸客設下入境門檻防疫，針對中國旅客要求「強制檢測」，4日南韓政府曾表示，有一名PCR採檢陽性的中國人在隔離期間失蹤。而今（6）日終於找到這名中國人的下落，這名中國男子被南韓警方逮捕時，還身穿「China無敵」的大衣，令不少大陸網友崩潰表示「太丟臉了」。
據了解，南韓政府先前發現一名中國41歲男性，從中國抵達南韓仁川機場，在機場進行病毒檢測時「呈現陽性」，按照南韓的規定他必須去隔離飯店，沒想到他卻在路途中偷跑，還被監視器拍到他「現身大型超市」。
今日南韓警方以違反《傳染病預防及管理法》的罪由逮捕他，而他被逮時還身穿「Made in China無敵」的大衣，讓不少中國網友直呼「去幹嘛，給國人丟臉」、「只能說活該」。
南韓當局表示，將會嚴懲這名中國旅客，根據調查指出「這名旅客入境韓國可能是要整形」。
“Made in China 無敵” can be seen on the back of the Chinese fugitive’s white hooded jacket as he’s being escorted away by South Korean cops on Jan 5.— Byron Wan (@Byron_Wan) 2023年1月6日
He’s not so invincible after all… 😜 https://t.co/PLQoxGWDIe pic.twitter.com/gIL5QNUF1q
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