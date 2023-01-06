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影／奧客快離開 餐廳員工曝用這招「送客」

聯合新聞網／ 綜合報導
女員工分享自己遇見奧客時，便會提前印好帳單「送客」。圖擷自TikTok
女員工分享自己遇見奧客時，便會提前印好帳單「送客」。圖擷自TikTok

在餐廳工作，總是會遇見提出各種千奇百怪要求的顧客。一名餐廳女服務生近期就在影片中分享自己遇見「奧客」時會做的小動作，讓他們可以更快「送客」離開。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女服務生在TikTok上分享自己遇見奧客時的應對方式。她表示，一般來說店家都是等到客人說要結帳才去印帳單算錢，但若是遇到麻煩的客人，她就會先把帳單印好放在口袋裡，這樣客人隨時說要結帳就可以立刻結帳滾蛋。

這部影片引發不少同樣在餐飲業工作的網友回應。有網友就說他們會跟客人說：「準備好就可以結帳囉！」、「不急，慢慢來！」但其實是在暗示客人快離開。另一名網友也附和說每次想要客人快點離開就跟他們說「不急」，結果客人反而收拾得更快。

不過也有另一派網友不認同女子的做法，有網友就說女子這種被動攻擊式的作法，只會讓她拿不到小費。一名網友則說：「謝謝妳讓我知道以後遇到這種員工就不用給小費了」。其他網友則說：「我是付錢的人，我想待多久就待多久」。

奧客 餐飲業 TikTok

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