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微塑膠入侵農田 專家：不小心就吃下肚

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
汙水淨化後會留下汙泥，常被用來做為農田的肥料，但其中就潛藏大量微塑膠。 示意圖／ingimage
汙水淨化後會留下汙泥，常被用來做為農田的肥料，但其中就潛藏大量微塑膠。 示意圖／ingimage

微塑膠無所不在，民眾不小心就會吃進大量塑膠！最近在南極海冰、深海生物體內都能發現微塑膠存在。根據研究統計，世界有大約24.4兆片塑膠碎片。農業學者發現，汙水淨化後會留下汙泥，常被用來做為農田的肥料，但其中就潛藏大量微塑膠，導致民眾食用農產品時，也吃下不少塑膠。

農地飽受塑膠汙染

BBC》報導，微塑膠的威脅不僅存在於海水當中，在陸地上、農田裡威脅無所不在，更導致民眾吃進不少塑膠碎片。根據研究指出，歐美農田常使用處理汙水後的汙泥作為肥料，但這將導致農田受到塑膠汙染，每年有31000 至42000噸的微塑膠跑進歐洲的農田裡。

聯合國農糧組織2021年也發佈《農業塑膠及其可持續性評估：行動與呼籲》報告，將世界農業使用塑膠的狀況稱為「災難性」，威脅食品安全與人類健康。據統計，在2019年有1250萬噸塑膠產品用於動植物生產，另有3730萬噸用於食品。

農業學家卡克漢發現，土地中的塑膠是植物吸收有毒化學物質的媒介，導致農產品中出現鎘等重金屬。此外，塑膠還會影響蚯蚓的生長，導致土壤肥沃程度下降，進而影響農作物產量。

健康風險不明

Insider》報導，科學家目前仍不清楚微塑膠對人體的具體危害，但有部分證據指出，微塑膠會導致消化道發炎、細菌感染等問題，甚至可能擾亂人體的內分泌系統。

針對農田微塑膠的問題，瑞士或美國緬因州都已經禁止使用汙水處理剩下的汙泥來當作肥料。卡迪夫大學教授威爾遜說，如果完全禁止汙水處理剩餘的汙泥，可能導致農民使用合成氮肥等化學肥料，反而也造成環境破壞，強調「微塑膠對環境與健康的影響，需要更多研究」。

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