澳洲女子被嫂嫂撞見偷吃 遭威脅「繳錢賄賂」否則就揭發
國外一名女子偷吃被大嫂抓到，結果不但地下戀情告吹，還從此被大嫂抓住把柄，頻頻向她敲竹槓，下場非常悽慘。
據《鏡報》（Mirror）報導，這名來自澳洲的女網友在論壇9Honey上分享自己的慘痛經驗。她在文中提到，自從兩年前大嫂發現自己偷吃的秘密之後，她的日子就很難過。
女子說，自己當初是因工作認識了小王，沒想到小王剛好也是大嫂的健身教練。某天她跟小王到酒吧約會，兩人忘情接吻卻被大嫂撞見，從此女子便陷入惡夢的漩渦。隔天大嫂便打給女子表示，她有兩條路走，要嘛是大嫂去跟她老公告發，要嘛就是給大嫂「封口費」來保守秘密。
當時大嫂經商失敗，陷入財務危機，因此要求女子把從爸爸那繼承來的遺產分給她，女子為了擔心丈夫發現，便真的乖乖給了大嫂一筆錢。後來女子不想拿婚姻作賭注，在幾週後便結束跟小王的關係，但是到現在即使已經過了兩年，女子卻仍活在偷吃曝光的恐懼之中。
不少網友留言表示，女子一開始就不該付「封口費」，因為這根本就是一種勒索，是完全犯法的。也有網友建議女子直接向丈夫坦承來龍去脈，讓大嫂失去勒索的權利。
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