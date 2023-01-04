大馬16歲少女慘遭繼父性侵 警局報案又遭警性侵

馬來西亞發生少女於警局內被警察強姦案！一名16歲少女報案指被繼父性侵強姦，沒料到有警察以檢查下體私處為藉口，在警局內強姦她蹂躪近半小時。涉事警察目前已被拘捕，據報警方科學鑑證組於警長辦公室內有驚人發現。

綜合馬來西亞媒體報導，事發上周三（2022年12月28日），該16歲少女被傳召到警局，就她被繼父一案協助調查。

少女到警局後，約30歲警長表示，由於檢查身體儀器無法操作，要求少女坐上椅子張開雙腳，讓他檢查私處。惟警長得寸進尺，用手指碰觸少女私處，更要求她裸身躺在床上，非禮撫摸後便「霸王硬上弓」，蹂躪少女近半小時。

少女於事發3天後到警局報案遭警長性侵，警方於是立案調查，並拘捕涉事警長。據報警方科學鑑證組於警長辦公室內的床單和枕頭套上，發現懷疑精液痕迹，而案件仍在調查中。

延伸閱讀：

70歲老翁逼妻性交「一周要6次」 妻淪泄慾工具受不了下場慘…

人夫出軌岳母激戰 呻吟聲響徹全區遭鄰居破門直擊 後續超展開

文章授權轉載自《香港01》