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元旦成忌日…跨年煙火「射到衣服上」 2寶辣媽變人肉火球殞命

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。圖／取自Instagram@elisangelatinem、Twitter@MagalhaesCleder
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。圖／取自Instagram@elisangelatinemTwitter@MagalhaesCleder

跨年夜本是歡聚迎接新年的日子，不料卻演變成心碎悲劇。2022年的最後一天，巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊，想要一邊觀賞煙火、一邊歡慶新年，豈料煙花綻放那刻卻發生慘劇，一個點燃的煙火朝辣媽身上飛去，不過幾秒就炸出一團火光，現場尖叫聲四起，場面一片混亂。

根據《每日郵報》報導，事件發生在巴西聖保羅的一處海灘，38歲的蒂內姆（Elisangela Tinem）帶孩子們來跨年，眼看著煙火在倒數聲過後逐漸施放，現場的民眾也歡喜的拿起手機拍攝，慶祝的聲響也此起彼落。然而，意外總是突如其來，正當主煙火綻放時，不少民眾也違法在海邊施放煙火，不巧一束煙火就這麼衝著蒂內姆的身上飛來。

從影片可見，數個煙火畫破夜空綻放，其中一束卻直衝蒂內姆的方向而來，煙花先是在草地上燃起、不斷竄出火光，下一秒卻突然產生劇烈爆炸，一團火球在地上燃燒，現場不斷傳出尖叫聲，周邊的民眾也四處逃竄。隨後煙硝散去，蒂內姆已倒地不起，當場殞命。

一名目擊者驚恐回憶事發當下，她看見一道巨大閃光後，趕緊抓著母親逃難，當時每個人都在尖叫。待爆炸結束後，她回到現場探查情況，「我看到一個女人流著血躺在地上，和她在一起的男孩也倒在地上」。

蒂內姆的表親也向警方陳述狀況，當時煙火直往蒂內姆的方向衝來，她的衣服「夾住」了煙花，試了好幾次都無法順利「拍下」，不過幾秒後煙火就在蒂內姆的眼前爆炸了。目前該案件正以凶殺案的形式進行調查，若找到施放煙火者，將以過失殺人罪起訴。

▼ 影片內容恐引起不適，請斟酌點閱

跨年 巴西 爆炸 煙火秀

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