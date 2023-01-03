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意志力會被耗盡？心理學家：審視動機更重要

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
心理學家將「意志力」定義為避免短期誘惑，克服衝動的能力。如果民眾能確認行為的動機，就能更有效提高自制力。（Photo by Ohio University Libraries on Flickr under C.C. License）
心理學家將「意志力」定義為避免短期誘惑，克服衝動的能力。如果民眾能確認行為的動機，就能更有效提高自制力。（Photo by Ohio University Libraries on Flickr under C.C. License）

意志力會被耗盡？心理學家將「意志力」定義為避免短期誘惑，克服衝動的能力。有心理學理論指出，每次克制衝動都會耗用意志力，需要適當休息來充電。但有心理學家指出，上述論點非定論，只要民眾認為「意志力是能持續運行的」，抵抗誘惑的能力也較佳，且可透過「審視動機」的方式加強自制力。

意志力像電池？

BBC》報導，隨著2023新年到來，許多人許下持續鍛鍊、減肥或保持學習等重大目標，但卻因為意志力不足，輸給了零食或電視節目。最近的心理學理論指出，「意志力」如同電池一樣，需要不斷充電，才能持續運作，否則很快就會消耗殆盡。

有科學家做實驗，在桌上放一塊餅乾，並要求飢腸轆轆的參與者不能吃餅乾，參與者一開始都能抗拒誘惑，但實驗接著要求參與者算數學題目後，能抵抗誘惑的人就持續減少，也意味著參與者「意志力已經被耗盡」了。

然而，心理學教授喬布進一步發現，「意志力如同電池」的說法並非是定論，而是取決於「民眾如何看待意志力」，如果民眾認為意志力是一種能持續運行的能力的話，他們抵抗誘惑的表現都較佳。

審視動機 有助動力

研究》指出，想要保持自制力，除了改變對意志力的觀點之外，審視「動機」也是重要方法。研究表明，確認自己有著正確的目標，才能夠更加投入與專注，同時從中獲得更大的滿足感。

舉例來說，民眾想要學習一門語言的原因很多，包括想讓人刮目相看、覺得該語言非常好聽，對特定國家文化有著濃厚興趣或溝通上的需求等。但如果民眾的理由是後者，往往更能抵抗壓力，堅持於學習的過程。

「審視動力來源也可能改善民眾對工作的體驗，」工作心理學家麥克雷指出。

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