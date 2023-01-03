父母外出鎖大門！姐弟困火海齊燒死 調查揭心酸內幕

馬來西亞發生悲傷奪命火警！住有一家四口的排屋凌晨起火，但由於父母外出時鎖了大門，年僅9歲及6歲的姐弟無法逃生，慘被活活燒死成焦屍。而消防員初步調查發現更心酸驚人內情，原來火災發生後2姐弟曾嘗試自救，但因為受困，終葬身火海。

據馬來西亞《中國報》報導，事發周一（1月2日）凌晨3時許，地點在雪州鵝嘜甘榜湯格新邦迪哥禮堂路一間單層排屋單位。

雪州消拯局主任拿督諾阿占指出，當局接報後於9分鐘內到達現場，但當時火勢猛烈，消防員滅火後才能入內查探，並發現2名死者的遺體，分別是9歲女童諾莎札阿菲斯莎，及6歲男童莫哈末阿卡運。

諾阿占表示，由於案發時父母正好外出並鎖上大門，故2姐弟無法及時逃出。他又說，消防員根據2姐弟最後臥屍睡房的位置估計，火災發生後2人曾試圖自救，但因為受困，最終葬身火海。

火警導致單位被燒毀了70%，死者家屬驚聞噩耗驚慌手震。據報起火地點共有3間房間，2姐弟與父母租住其中一間房間，而火災發生時，另2間睡房內的住戶被驚醒，立即逃離現場，沒有受傷。

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