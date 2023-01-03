父母外出鎖大門！姐弟困火海齊燒死 調查揭心酸內幕
馬來西亞發生悲傷奪命火警！住有一家四口的排屋凌晨起火，但由於父母外出時鎖了大門，年僅9歲及6歲的姐弟無法逃生，慘被活活燒死成焦屍。而消防員初步調查發現更心酸驚人內情，原來火災發生後2姐弟曾嘗試自救，但因為受困，終葬身火海。
據馬來西亞《中國報》報導，事發周一（1月2日）凌晨3時許，地點在雪州鵝嘜甘榜湯格新邦迪哥禮堂路一間單層排屋單位。
雪州消拯局主任拿督諾阿占指出，當局接報後於9分鐘內到達現場，但當時火勢猛烈，消防員滅火後才能入內查探，並發現2名死者的遺體，分別是9歲女童諾莎札阿菲斯莎，及6歲男童莫哈末阿卡運。
諾阿占表示，由於案發時父母正好外出並鎖上大門，故2姐弟無法及時逃出。他又說，消防員根據2姐弟最後臥屍睡房的位置估計，火災發生後2人曾試圖自救，但因為受困，最終葬身火海。
火警導致單位被燒毀了70%，死者家屬驚聞噩耗驚慌手震。據報起火地點共有3間房間，2姐弟與父母租住其中一間房間，而火災發生時，另2間睡房內的住戶被驚醒，立即逃離現場，沒有受傷。
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言