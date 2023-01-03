快訊

陸轉機港澳來台旅客！1月6日起要求登機前篩檢陰性報告

小英總統也鬆口了！全民普發現金 臉書全文曝光

父母外出鎖大門！姐弟困火海齊燒死 調查揭心酸內幕

香港01／ 撰文/布萊恩
馬來西亞發生悲傷奪命火警。圖擷取自中國報
馬來西亞發生悲傷奪命火警。圖擷取自中國報

馬來西亞發生悲傷奪命火警！住有一家四口的排屋凌晨起火，但由於父母外出時鎖了大門，年僅9歲及6歲的姐弟無法逃生，慘被活活燒死成焦屍。而消防員初步調查發現更心酸驚人內情，原來火災發生後2姐弟曾嘗試自救，但因為受困，終葬身火海。

據馬來西亞《中國報》報導，事發周一（1月2日）凌晨3時許，地點在雪州鵝嘜甘榜湯格新邦迪哥禮堂路一間單層排屋單位。

雪州消拯局主任拿督諾阿占指出，當局接報後於9分鐘內到達現場，但當時火勢猛烈，消防員滅火後才能入內查探，並發現2名死者的遺體，分別是9歲女童諾莎札阿菲斯莎，及6歲男童莫哈末阿卡運。

諾阿占表示，由於案發時父母正好外出並鎖上大門，故2姐弟無法及時逃出。他又說，消防員根據2姐弟最後臥屍睡房的位置估計，火災發生後2人曾試圖自救，但因為受困，最終葬身火海。

火警導致單位被燒毀了70%，死者家屬驚聞噩耗驚慌手震。據報起火地點共有3間房間，2姐弟與父母租住其中一間房間，而火災發生時，另2間睡房內的住戶被驚醒，立即逃離現場，沒有受傷。

延伸閱讀：

為證明動物能變人類　學者讓黑猩猩與兒子同住　結果竟完全相反

福建油罐車深夜爆炸燃起熊熊大火　殃及高架橋下房屋車輛

相關新聞

搬出東京就能領！日本政府推動「100萬日圓補助」鼓勵搬遷

日本政府將在2023財政年度增加對遷出東京都市區的育兒家庭的「財政支持」：為每個孩子提供高達100萬日圓（約新台幣23....

全力搶救！越南男童跨年夜跌入「35公尺深水泥管」 已受困2天

越南救援人員正試圖營救一名被困在同塔省（Dong Thap）南部一座建築工地內水泥管深處的10歲男孩，這位名叫Ly Ha...

凝視動盪的2022：那些依然不可能寫完的國際新聞？

「2022，對大家來說怎麼樣的一年呢？」各位轉角讀者和聽友們，大家好！2022對轉角四位編輯而言，依然是不平靜的一年，一整年的文章流量與情緒依然隨著國際重大事件起伏。相較去年2021年——美國國會山莊之亂、緬甸政變、全球氣候變遷災難新聞、阿富汗撤軍等等——今年，在疫情逐漸消退的一年，世界卻在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之後，再度陷入另一個難以想像和預測的災難漩渦：烏克蘭持續奮戰、非洲國家陷入飢荒，世界各地的民眾也感受到節節攀升、通貨膨脹的壓力，政治領袖們也紛紛陷入經濟與民調下滑的難題裡。

不滿出遊「被嫌睡太晚」 妻暴怒勒死尪後自首

去旅行分秒必爭！日本1位人妻與丈夫到北海道旅行，卻因貪睡被丈夫責怪起床太晚，人妻竟一怒之下在酒店將丈夫活活掐死，她事後報警自首，最終待在酒店被警方逮捕。

古埃及文物遭走私 美歸還2700年歷史珍貴石棺蓋

埃及今天宣布追回一個可追溯至近2700年前的石棺蓋，當局表示，這個石棺蓋遭走私出境後，在美國一間博物館展出

父母外出鎖大門！姐弟困火海齊燒死 調查揭心酸內幕

馬來西亞發生悲傷奪命火警！住有一家四口的排屋凌晨起火，但由於父母外出時鎖了大門，年僅9歲及6歲的姐弟無法逃生，慘被活活燒死成焦屍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。