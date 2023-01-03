不滿出遊「被嫌睡太晚」 妻暴怒勒死尪後自首

去旅行分秒必爭！日本1位人妻與丈夫到北海道旅行，卻因貪睡被丈夫責怪起床太晚，人妻竟一怒之下在酒店將丈夫活活掐死，她事後報警自首，最終待在酒店被警方逮捕。

綜合日媒報導，日本1名39歲無業女子與丈夫趁假期到北海道札幌旅行，本來充滿歡樂的旅程卻演變成命案。事發於去年12月29日，由於妻子貪睡，當日早上10時半仍未起行，丈夫看不過眼嫌棄她「起床太晚」，因而惹怒妻子。

妻子在盛怒之下動手將丈夫活活掐死，事後她仍待在酒店，主動報警自首投案，並表示「是我勒死我老公」。警方隨後到場，發現丈夫已死去，於是當場逮捕妻子。

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