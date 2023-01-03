陸疫情數據失真 世界面對難題

（德國之聲中文網）自中國改變防疫政策，放開管控措施後，新冠疫情海嘯般爆發。但官方公布的疫情數據卻如同來自另一個「平行世界」。中國疾控中心1月1日公布，過去一日新增5102例本土新冠確診病例；另新增1例本土死亡病例。

根據官方的數字，自12月初政策「鬆綁」以來，全國死於新冠的只有十幾個人。這與民眾的認知、甚至與部分媒體發自醫院和殯葬機構的報導結論都相差甚遠。

北京市委書記尹力元月一日主持北京新冠疫情防控會議時強調，「要進一步降低老年患者的重症率和病亡率」。這再次引發外界對中國新冠死亡數據的嚴重質疑。

有報導和網絡消息顯示，儘管當局對新冠死亡的界定已非常狹窄，醫院和殯葬機構還是受到壓力，盡量壓低被歸入新冠死亡者的數量。

《紐約時報》12月30日的一則報導援引北京一家私立醫院的醫生說，他們被要求「盡量不要寫重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭」為主要死因。有跡象表明，醫生被要求，不要在死亡證明上「隨意填寫新冠」。

中國社交媒體上網民分享的信息也顯示，北京有的火葬場告訴排隊等候的人們，只有填表聲明死者並非死於新冠，屍體才能火化。

死亡「猜謎遊戲」

根據中國社交媒體上流出的一份「12月21日國家衛健委會議紀要」，國家疾控局的估算結果顯示：僅12月1日至20日，全國就已累計感染2.5億人。然而疾控中心迄今的官方疫情發布，仍保持在日增感染約五千，死亡個位數的範圍。

《紐約時報》報導指出，在中國政府不提供可靠信息的情況下，要判斷全球人口第一大國的疫情規模和嚴重程度，堪稱「一場大型科學猜謎遊戲」。一些科學家表示，如果衛健委「內部」數據是有根據的，那麼這表明，中國要麼數月來一直在壓制數據，要麼是在試圖讓疫情看起來已經達到頂峰。

「要麼他們知道一些我們不知道的事情，要麼他們是在試圖說，最糟糕的時候已經過去了。」華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）所長克裡斯托弗‧默里（Christopher Murray）說，「我懷疑現在是後者」。

新年之際，來自中國的研究和一些地方性的疫情分析顯示，一部分城市和地區已經越過了感染高峰。國家主席近平則在新年致辭中說：「疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。」

英國健康數據分析公司Airfinity12月30日的發布稱，估計中國目前每天染疫死亡病例已達11000人，自12月1日以來，累計染疫死亡病例可能已達11萬人。該公司預測，中國染疫死亡將在1月23日達到峰值，到時單日死亡病例將上升至25000例左右，如果從12月1日算起，屆時累計死亡病例將達58.4萬人。該機構估計，到今年四月底，中國全境染疫死亡病例將高達170萬人。

《紐約時報》引述專家稱，除非重新採取一些限制性的預防措施，否則最壞情況的預估是，未來四個月，新冠病毒在中國造成的死亡人數可能與美國在整個三年疫情期間的死亡人數相當。

而香港大學的一項研究顯示，在中國重新開放期間，如果注射更多第四劑疫苗，使用抗病毒藥物，並採取保持社交距離等非醫療性的防護措施，可以挽救至少25萬人的生命。

（綜合報導）

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