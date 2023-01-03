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女兒寫功課不斷打瞌睡 檢查發現大腦長瘤「走過鬼門關」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位母親觀察到女兒一直打嗑睡，隨後出現頭痛且臉頰有一側異常下垂，檢查後發現是腦部長了腫瘤。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一位母親觀察到女兒一直打嗑睡，隨後出現頭痛且臉頰有一側異常下垂，檢查後發現是腦部長了腫瘤。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

英國曼徹斯特一位母親觀察到女兒不尋常的一直打嗑睡，隨後出現頭痛且臉頰有一側異常下垂，帶去醫院檢查後發現，一切都是腦部長了腫瘤惹的禍，才會讓她女兒一直感到不適。

根據《Metro》報導，凱倫的14歲女兒艾蜜莉在疫情期間，常常做功課做到睡著，一開始凱倫以為是女兒太累，但幾天後艾蜜莉開始頭痛，且凱倫發現她的臉有一邊下垂，相當不尋常。

因此凱倫幫女兒拍下臉部照片並傳給醫師評估，隨後安排到醫院檢查，檢查後發現艾蜜莉腦部長有一顆腫瘤，被轉診到大醫院接受化療。

預計為期1年的化療，因為艾蜜莉腦部出血且感染帶狀皰疹，因此化療只好先延後，但艾蜜莉也堅強地完成化療，並開始恢復正常生活。

凱倫表示，這段時間艾蜜莉不能回到學校，但她一直跟美術老師保持聯繫，有時也去學校跟同學吃午餐。在罹癌之前，艾蜜莉入圍了BBC青年藝術家，但卻因為罹癌而被迫改變日常作息。

聖誕節前夕，艾蜜莉出現吞嚥問題，發現腫瘤再度轉移，而且腦幹地方出現另一顆腫瘤，導致無法手術。艾蜜莉一度被送進加護病房，並被院方告知她的情形不樂觀，許多同學都來跟她告別。

不過隨即驚喜出現，艾蜜莉突然可以自己呼吸，院方開始減少她的氧氣，醫護人員都稱這是一個奇蹟。不過為了讓艾蜜莉接受更好的治療，他們每個月開12小時的車到法國接受試驗藥物，每個月費用是英鎊3,900元（約台幣14萬）。

凱倫表示，這已經不只是金錢成本，還有去法國的時間成本，但即便要犧牲所有，他們也會找到錢為艾蜜莉治療。

腫瘤 頭痛 罹癌

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