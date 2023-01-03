家中漏水牆壁全發霉 8個月嬰兒嚴重過敏呼吸困難

倫敦一位四寶媽在社群媒體上分享一段讓人看了很不捨且相當痛苦的影片，是她8個月大的小孩在發霉的家中難以呼吸的畫面，這位四寶媽想要這段影片提醒其他父母，要注意家中的濕度與發霉狀況，避免小孩出現異狀。

根據《太陽報》報導，26歲的夏綠蒂一直努力想解決家裡漏水，但管線問題讓她相當棘手，導致8個月大女兒出現呼吸問題，她試著把嬰兒床放上保暖的枕頭與毯子，希望讓孩子不會太冷。當他們在屋外時，孩子呼吸沒有問題，但一進到屋內就開始咳嗽，且受影響的不只是最小的寶寶，還有2歲兒大的兒子。

另一個孩子也因為嚴重過敏導致眼睛與嘴唇腫脹，夏洛特表示，孩子們都因為過敏去過醫院很多次，而她懷疑他們的過敏跟家裡因為潮濕的發霉有關。因為管路無法處理，她請測量人員到家裡測量濕度，每一面牆濕度都超過30％，這表示牆裡的管路有問題，即使她已經進行及時修復，但仍沒有解決問題。

由於這是向地方政府承租的公共住宅，他們也向格林威治市府反應，希望可以盡快修補房子，改善孩子的過敏症狀。而格林威治市府已協助進行防潮工程，目前因為倫敦租屋市場相當高，維修需求也非常難協調。