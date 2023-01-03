機上沒你想得乾淨！不要穿短褲 空服員分享5技巧遠離細菌病毒
雖然疫情逐漸退燒，大家開始恢復出國常態，但許多人因為疫情關係對消毒仍相當重視。隨著出國潮開始，美國一位機組員在TikTok上分享5項技巧，避免飛行中碰觸到不必要的細菌與病毒，這當中包含不要穿短褲。
根據《Metro》報導，來自美國亞利桑那州的空服員湯米表示，旅客通常不知道飛機有多髒，他提供5項技巧給大家，讓大家可以預防細菌。湯米呼籲乘客應該避免穿短褲，因為登機前座位可能還沒有清潔乾淨。
另外他也提醒，喜歡坐靠窗的乘客要小心，雖然靠窗睡覺很舒服，但把臉靠在窗上不是一件明智的舉動，因為你不是唯一一個會把頭靠在窗戶上的人，且你也不曉得有多少人或小孩，把手或其他東西在窗戶上抹來抹去。
湯米提到使用廁所也要特別小心，應該要避免徒手去按沖水紐，因為這相當不衛生且非常噁心，可以使用廁所裡的衛生紙或隨身攜帶餐巾紙去隔著按鈕。
湯米也說飛機上的乘客都應該隨時喝水，注意身體水分的補充。另外，千萬不要等到身體相當不舒服才呼叫空服員。
@tommycimato
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