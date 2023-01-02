青壯年人口集中都市 日本付費請遷離

給你錢，請離開東京！日本政府也為了扭轉青壯人口過度集中於都市、鄉村高齡化的狀況，針對離開東京到外工作的家庭，每一個孩子就提供100萬日圓。此外，日本部分鄉鎮透過精簡化通勤動線、設立友善長者設施等方式，盼能打造與高齡化和平共存的都市。

給錢請遷居

此外，《金融時報》報導，面對大量人口從鄉村移動到都市，日本最大的都市東京面臨著愈來愈龐大的人口壓力。根據房地產研究的數據顯示，儘管在疫情重創經濟、遠端工作逐漸興盛的時刻，東京2021年公寓的平均價格仍飆升至新高，顯見大量人口移入都市的影響

對此，日本政府正規劃提供補助給搬出東京的家庭，只要到外縣市生活，家庭中每個孩子都可以獲得100萬日圓的補助，而獲得補助的民眾至少要在外地生活達5年以上，否則需要退還津貼。

然而，一位居住於東京的全職婦女表示，「我丈夫年輕時就離開青森縣到東京打拚，因為他知道在青森可能找不到工作」，她強調「日本人會擠到東京不是沒有原因的」。也有網友表示，「雖然100萬聽起來很多，但不足以讓我決定要有個孩子，然後搬到外縣市住」。

精簡都市人口

《經濟學人》報導，日本面臨超高齡化的問題，尤其是鄉村年輕人外移、人口老化的問題更加嚴重。面對此問題，部分日本都市開始改良都市建設，往更小、更精簡的方向規劃，減少長者通勤的時間。

如日本都市富山就將舊鐵軌改為輕軌，排除高低落差的設計，減少年長者意外被絆倒的機會，並將都市內的小學改造為設有溫泉、健身房等設施的集會中心，提高長者出門的動機，也降低居民對汽車的依賴。世界銀行更將富山稱為年長者都市的「全球榜樣」。

然而，地方政府持續精簡化都市同時，恐怕還是要面臨，哪些診所需要關閉、大眾交通如何簡化等地方的棘手難題。

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