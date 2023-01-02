快訊

警官涉恐嚇拒捕還受訪 台南警局火速開鍘「兩大過免職」

警官拒捕開車撞警 台南警局長方仰寧「坦然面對拔官」

青壯年人口集中都市 日本付費請遷離

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日本部分鄉鎮透過精簡化通勤動線、設立友善長者設施等方式，盼能打造與高齡化和平共存的都市。（網路截圖）
日本部分鄉鎮透過精簡化通勤動線、設立友善長者設施等方式，盼能打造與高齡化和平共存的都市。（網路截圖）

給你錢，請離開東京日本政府也為了扭轉青壯人口過度集中於都市、鄉村高齡化的狀況，針對離開東京到外工作的家庭，每一個孩子就提供100萬日圓。此外，日本部分鄉鎮透過精簡化通勤動線、設立友善長者設施等方式，盼能打造與高齡化和平共存的都市。

給錢請遷居

此外，《金融時報》報導，面對大量人口從鄉村移動到都市，日本最大的都市東京面臨著愈來愈龐大的人口壓力。根據房地產研究的數據顯示，儘管在疫情重創經濟、遠端工作逐漸興盛的時刻，東京2021年公寓的平均價格仍飆升至新高，顯見大量人口移入都市的影響

對此，日本政府正規劃提供補助給搬出東京的家庭，只要到外縣市生活，家庭中每個孩子都可以獲得100萬日圓的補助，而獲得補助的民眾至少要在外地生活達5年以上，否則需要退還津貼。

然而，一位居住於東京的全職婦女表示，「我丈夫年輕時就離開青森縣到東京打拚，因為他知道在青森可能找不到工作」，她強調「日本人會擠到東京不是沒有原因的」。也有網友表示，「雖然100萬聽起來很多，但不足以讓我決定要有個孩子，然後搬到外縣市住」。

精簡都市人口

經濟學人》報導，日本面臨超高齡化的問題，尤其是鄉村年輕人外移、人口老化的問題更加嚴重。面對此問題，部分日本都市開始改良都市建設，往更小、更精簡的方向規劃，減少長者通勤的時間。

如日本都市富山就將舊鐵軌改為輕軌，排除高低落差的設計，減少年長者意外被絆倒的機會，並將都市內的小學改造為設有溫泉、健身房等設施的集會中心，提高長者出門的動機，也降低居民對汽車的依賴。世界銀行更將富山稱為年長者都市的「全球榜樣」。

然而，地方政府持續精簡化都市同時，恐怕還是要面臨，哪些診所需要關閉、大眾交通如何簡化等地方的棘手難題。

【更多精采內容，詳見

日本 東京 高齡化

延伸閱讀

日本電影《羅馬浴場》取景地 60年歷史天城莊旅館大火狂燒10小時

好市多賣日本名設計師上衣 網見價錢驚：日幣忘了換算？

大陸偵察無人機首飛越宮古海峽 日本戰機緊急升空

針對中朝 日研3000km長程飛彈

相關新聞

青壯年人口集中都市 日本付費請遷離

給你錢，請離開東京！日本政府也為了扭轉青壯人口過度集中於都市、鄉村高齡化的狀況，針對離開東京到外工作的家庭，每一個孩子就提供100萬日圓。此外，日本部分鄉鎮透過精簡化通勤動線、設立友善長者設施等方式，盼能打造與高齡化和平共存的都市。

韓自動化程度世界第一 機器人密度高人類工作恐快被取代

根據國際機器人聯合會（IFR）2日發布的數據，以2021年為基準，南韓製造業機器人密度冠居全球，每萬名勞工安裝1000台...

日皇室睽違3年辦賀新年活動 愛子公主首度參加

日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前往賀年。受到COVID-19疫情影響，皇室睽違3年舉辦此活動...

新年首日瑞士阿爾卑斯北側氣溫破20度 創1月紀錄

由於溫和的西南風加上焚風效應，瑞士阿爾卑斯山北側今天出現當地有史以來的1月最高溫，德勒蒙鎮（Delemont）氣溫來到攝...

日本回顧2022的創新成語：遠客再來、烏露曲折

「用四字成語概括一年：遠客再來、烏露曲折、變種交代...」日本即將進入新年假期，每逢年底除了著名的年度代表漢字選拔之外，另一個備受矚目的代表字活動是「創作四字熟語」，由民眾投稿創作新的漢字成語，來象徵整個年度的回顧或展望。2022年的創新成語選出的最優秀大賞是——「遠客再来」（えんきゃくさいらい）——期盼歷經三年疫情的折磨，終於可以迎接海外觀光客再來日本，好振興國內經濟。

影／2022天天跑馬拉松 英53歲好漢募款3800萬元達陣

英國53歲男子麥基（Gary McKee）在2022年天天都跑馬拉松，最後一天跑完後成功達成100萬英鎊（約新台幣380...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。