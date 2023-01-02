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10歲男童生日父母送百萬跑車 請變形金剛交車 網民：收乾兒子嗎？

香港01／ 撰文：喬納森
這名10歲男童生日當天收到父母送的百萬跑車作生日禮物。（影片截圖）
這名10歲男童生日當天收到父母送的百萬跑車作生日禮物。（影片截圖）

寵孩子天花板！馬來西亞一對父母，送10歲兒子一部約值28.3萬令吉（約196萬台幣）至118萬令吉（約820萬台幣）的跑車作為生日禮物，並安排他最喜愛的變形金剛來進行交車儀式。交車儀式影片在網上瘋傳，網民對於10歲便收到如此厚禮，紛紛感到羨慕不已，笑言：「還收乾兒子嗎？」，亦有網民如洞悉世事般表示：「是爸爸想要很久了」。

據《星洲網》報道，居於馬來西亞八打靈再也（Petaling Jaya）一對夫妻，為10歲兒子準備的生日禮物，竟是一輛Nissan的GTR R35白色跑車。有網民透過社交媒體上傳2段影片，第1段是綁上緞帶的跑車，被送男童與親友的所在地，其後更有男童喜愛的變形金剛現身，將車鑰匙移交給男孩，完成交車儀式，而車牌寫着Amaran或許就是這名男童的名字。

另一影片則是因為男童尚未成年，不能駕駛跑車，於是由另一名專業人士駕車讓男童試坐。而畫面的最後，男童父母吻向男童雙頰，寵子之情溢於言表。

對於年紀這麼小的孩子便擁有跑車做生日禮物，令不少網友「葡萄」不已，紛紛留言：「我10歲的生日禮物，應該只有玩具車吧！」、「還收乾兒子嗎？」、「貧窮限制了我的想像」，亦有網民仿佛看透世事般表示：「其實不是給孩子的啦！是爸爸想要很久了」。

馬來西亞一對父母送10歲兒子一部跑車，惹來網民熱議。（網上圖片）
馬來西亞一對父母送10歲兒子一部跑車，惹來網民熱議。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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