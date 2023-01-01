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日本全國高校足球再創話題 她仍是歷代最強應援美少女

香港01／ 撰文／葉詩敏
新垣結衣有「國民老婆」之稱。 圖／摘自月薪嬌妻推特
新垣結衣有「國民老婆」之稱。 圖／摘自月薪嬌妻推特

日本全國高校足球賽在歲末之交的12月28日揭幕，除了一班高中足球少年為青春留下熱血印記，場外的「應援經理」同樣成為話題。

日本足球媒體《Soccer Digest》日前於官方頻道上載了歷代18任應援經理影片，引起網民熱論心目中的最強美少女。歷代的應援經理都是由就讀高中的新生代女藝人擔任，當中不乏堀北真希、新垣結衣等日後爆紅的女星。

日本全國高校足球賽已步入第101屆，大會由第84屆開始，為了讓更多人感受到高校足球和足球的魅力，加入了女性「應援經理」作宣傳。看過《足球小將》、《Slam Dunk》等運動題材的日本動漫，相信對這類角色並不陌生，就像是《Slam Dunk》中彩子在球隊的身分與角色。

大會每年都會選出清純漂亮的女藝人，擔任全國大賽應援經理，在開幕禮亮相的她們往往受到全國關注，而且大部分經理人在日本藝能界走紅的機會相當之高，第一、二代的堀北真希和新垣結衣更是走紅經典。

日本足球媒體《Soccer Digest》日前於官方頻道上載了歷代18任應援經理影片，大部分已成為現在當紅的日本一線女星，例如近月因日劇《Silent》人氣高企的川口春奈、清原果耶、廣瀨愛麗絲、胞妹廣瀨鈴和永野芽郁等。

初代是最好？Gakki「最強」

這引起了網民熱烈討論心目中的最強應援經理，「永遠最愛初代的（堀北）真希」、「全員優勝！」、「Gakki（新垣結衣）最強！」、「Gakki是天生的可愛」、「芽郁是最好的」、「全部都好可愛但新垣結衣是最好的」；亦有人以「豪華」來形容這應援經理18人名單。

新任應援經理盼訪問明日之星

16歲模特兒凛美獲選為最新一屆應援經理，她指很仰慕歷屆的應援經理，而最欣賞的是永野芽郁。問到最喜愛的足球員，凛美表示只能選一人的話有點難，但今屆的「應援隊長」中村俊輔，還有本田圭佑、長友佑都、乾貴士，看到這班球星比賽表現覺得很厲害。

凛美表示，曾看過當年新垣結衣以應援經理身分訪問高中時代的乾貴士影片，她也希望這次可以遇到將來成為日本代表的選手。

日本全國高校足球賽在28日展開，將在1月9日上演決賽。

日本全國高校足球賽歷代應援經理：

第1代：堀北真希

第2代：新垣結衣

第3代：北乃紀伊

第4代：逢沢莉娜

第5代：川島海荷

第6代：廣瀬愛麗絲

第7代：川口春奈

第8代：大野絲

第9代：松井愛莉

第10代：廣瀬鈴

第11代：永野芽郁

第12代：大友花恋

第13代：高橋光

第14代：清原果耶

第15代：森七菜

第16代：本田望結

第17代：茅島水樹

第18代：凛美

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文章授權轉載自《香港01》

新垣結衣

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