英診所想傳聖誕祝福卻誤發肺癌確診短訊 逾百病人驚嚇中過節
聖誕佳節，大街小巷都是慶祝的氣氛，英國卻有人在剛過去的平安夜收到讓人悲痛欲絕的短訊，內容指病人證實患上肺癌，更要求病人填寫絕症專用的表格，有人收到短訊後趕往診所，才得知只是一場誤會，原來診所本只打算傳送聖誕節祝福。
事發於英國頓卡斯特（Doncaster）1間診所，職員本打算在聖誕前夕向病人發聖誕快樂的祝福，卻意外傳送末期肺癌的通知短訊，更指惡性癌細胞已擴散到其他地方，要求病人填寫1張「DS1500」的表格，該表格為絕症病人申請補助金之用。
雖然診所在大約20分鐘後再次發短訊道歉和澄清，指前一個短訊純屬錯誤，診所只想祝願聖誕及新年快樂。不過，有1名剛好正等候肺癌檢驗結果的病人，收到短訊後立即致電診所，惟一直線路繁忙，只好趕往診所查詢，才得知虛驚一場，其檢驗結果為陰性。另外有病人則形容今年聖誕節非常難忘，稱「他們（診所）由『你患上了肺癌』到「聖誕快樂」，只用了大約1小時，簡直不可思議」。
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文章授權轉載自《香港01》
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