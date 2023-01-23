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喪子打擊大又得失智症 74歲老婦成肥羊「三倍價辦喪禮」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本老婦人染上失智症後，就成為周圍親友的騙財對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本老婦人染上失智症後，就成為周圍親友的騙財對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

老年人長照問題，是現代社會所面臨的共通課題之一。特別是許多上了年記的人，往往因為退化產生失智現象，結果成為不肖人士眼中的肥羊，藉此誘騙對方詐取財產，使人防不勝防。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，一位化名T女士的74歲女性，過去很早之前就已經離婚了，原先有一位40多歲的兒子。但兒子某一天突然猝死，T女士除了內心悲痛不已外，還得強打精神替兒子舉辦喪禮。

當時因為還在疫情期間，一般喪禮都盡量儉樸為主。但這場喪禮雖然只有T女士的五位親友參加，卻辦在一個極為豪華寬敞的場地，花費高達150萬日幣（約相當於新台幣34萬8231元）之多，足足是行情價的三倍。家屬在打聽之後，確認是葬儀社發現喪子的T女士缺乏判斷能力，且又有失智的狀況，因此刻意誘導其選擇昂貴的葬禮方案。

除此之外，T女士因為自己年紀大了，於是將家中的車子賣給朋友。然而車子的原價是300萬日幣（約相當於新台幣69萬元），且只剛買來5年左右，卻有自稱是T女士朋友「聽說兒子死了，所以很擔憂來探望」的女性，多次造訪之後，確認了T女士失智的狀況，就以50萬日幣（約相當於新台幣11萬元）的便宜代價就買走了車子。

這一連串的事件，讓T女士的其他家屬，相當擔心她的生活狀況。所幸雖然被屢次騙財，但至少印章和存摺等重要物品還沒有被拿走。報導指出，像這樣老年被詐騙的案例其實層出不窮，身為家屬必須時常注意長輩動向，以免被有心人士趁虛而入。

日本 失智 老年人 詐騙 長照

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