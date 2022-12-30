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倫常慘案…母子3人同墮路軌遭列車撞斃 警揭心寒內情極心酸

香港01／ 撰文：布萊恩
日本發生3母子墮軌被列車撞斃事件。（網上圖片）
日本發生3母子墮軌被列車撞斃事件。（網上圖片）

列車月台沒有圍欄，要格外小心！日本埼玉縣戶田市JR埼京線北戶田站，周三（12月28日）早上有3母子突然同時墮下路軌，遭駛至的列車撞死。警方初步調查發現心寒墮軌原因，懷疑是失業的母親拉着2名兒子跳軌釀成慘劇。

綜合日本媒體報道，事發周三（12月28日）早上11時左右，死者分別是37歲失業母親，以及其小學二年級的8歲長子和一年級的6歲次子。

警方初步調查指出，3人墮下路軌後，被駛入月台的列車撞倒昏迷，送院搶救不治。警方懷疑是母親拉着2名兒子跳軌同死，最終釀成慘劇，正朝自殺方向調查，會了解死者的家庭經濟狀況及死前的生活情況。

事故未有造成其他乘客受傷，但不少乘客因目擊事件受驚。而受事故影響，JR埼京線列車延誤了1個半小時。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 兒子 失業

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