日不肖業者進陸產牛蒡 刻意抹土「當青森縣產賣」10年賺千萬

日本鹿兒島縣一家蔬果業者「株式會社毛利商店」，近來被爆出進口中國大陸產的牛蒡，卻刻意將產地偽造為青森、宮崎等日本國內地區，不肖手法長達十年以上，引起軒然大波。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起偽裝事件在本月20日才被農水省查明。一般中國大陸產的農產品進口日本時，產品本身的泥土應該都得清除乾淨。然而業者為了讓牛蒡看起來像是日本產品，因此還特意在牛蒡上抹土，藉此以假亂真。

毛利商店社長毛利強被捕後，坦承確實有偽造的狀況，並表示若是進真的日本產牛蒡販售的話，公司恐怕會面臨虧損，因此才會在十年多前，就開始進口大陸牛蒡，並在夏、冬分別將產定偽裝成「宮崎縣」及「青森縣」，賺進5000萬至6000萬日幣的不法所得（約相當於新台幣1159萬至1390萬）。

除了這次的牛蒡之外，上週另外爆發過有業者將北韓產的蜆仔，偽裝成日本國產的事件。這也讓日本網友認為「其他類似的惡質業者恐怕還有一大堆吧」、「產地來源真的要好好把關」、「不只是社長，員工也有責任」、「要多多內部舉發」、「居然能賣超過十年，所以味道沒差嗎」、「我就是愛吃宮崎牛蒡的人，覺得很失望」。