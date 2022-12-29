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瑜珈老師失蹤多日 學生急報警才知是FBI通緝多年殺人犯

聯合新聞網／ 綜合報導
蘭德洛斯遭通緝後化名費拉拉在墨西哥教瑜珈。圖擷自FBI
蘭德洛斯遭通緝後化名費拉拉在墨西哥教瑜珈。圖擷自FBI

國外一名男子疑似殺人遭FBI通緝，但卻人間蒸發，近期男子被警方發現並拘留，這才知道過去幾年男子一直都假裝自己是瑜珈老師，成功逃亡12年。

據《太陽報》（The Sun）報導，一名女子蘇．馬庫姆（Sue Marcum）在2010年10月25日被發現陳屍於自家地下室，由於女子頭部有外傷，警方懷疑女子是遭到他殺。警方在調查此案時發現，馬庫姆的35萬美元（約1078萬台幣）存款已經不翼而飛，更令人匪夷所思的是，馬庫姆買了價值50萬美元（約1540萬台幣）的保險，將一名男子蘭德洛斯（Jorge Rueda Landeros）列為受益人。

據報導指出，當時蘭德洛斯與馬庫姆曾約會幾次，兩人有「私交和財務關係」，不僅如此，警方在現場發現蘭德洛斯的DNA，因此將他列為頭號嫌疑人。警方開始調查後，蘭德洛斯就從此不知去向，一直到今年12月13日才在墨西哥瓜達拉哈拉遭逮捕。

原來自從命案爆發後，蘭德洛斯就以假名費拉拉 （León Ferrara）在墨西哥靠教瑜珈為生，一逃就是12年。蘭德洛斯在被拘留期間接受當地媒體訪問，宣稱自己與命案無關，強調自己是無辜的。他表示，自己根本不知道命案的事，案件發生時他已經在墨西哥了。而且現在他已經不覺得自己叫蘭德洛斯，「我心中連這個名字的影子都沒有了」。

這起案件驚動了瑜珈教室的所有學生。由於蘭德洛斯三天沒有到瑜珈教室上課，學生和朋友擔心他被綁架於是報警，結果卻被告知老師已經被拘留，還是國際通緝犯。一名學生瑪麗亞（Maria）受訪時表示，聽到這個消息讓她非常難過，她只知道費拉拉是誰，根本不認識蘭德洛斯。

蘭德洛斯擁有美國及墨西哥雙重國籍，接下來將被引渡到美國受審。

瑜珈 通緝 命案 殺人

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