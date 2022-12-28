快訊

民進黨提敗選檢討僅點名他 林智堅致歉：願承擔責任

新科議員林杏兒疑傳樁腳現金買票 晚間以證人身分被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監視器全程轉播…男意外旁聽愛妻「偷情實況」 崩潰現場抓姦

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子透過寶寶監視器逮到愛妻偷情現場，崩潰衝回家中與小王對峙。示意圖／Ingimage
英國一名男子透過寶寶監視器逮到愛妻偷情現場，崩潰衝回家中與小王對峙。示意圖／Ingimage

許多家長為了掌握孩子們的生活動態，會在嬰兒的房間內安裝寶寶監視器監控狀況。然而，英國一名男子卻因此得知「心碎真相」，日前他意外透過監視器「旁聽」愛妻的偷情現場，聽到妻子與其他男人在房間內「釋放愛火」，讓他怒火攻心直衝家門對槓小王。

根據《每日郵報》報導，該起事件發生在英國，47歲男子費科（Marek Fecko）意外從妻子的手機發現曖昧訊息，自此埋伏了約5個月的時間，等待抓住她的不倫證據。10月31日費科在上班時，他透過手機連結房間內寶寶監視器的畫面，不料卻抓到愛妻的外遇證據，且偷情對象竟然還是費科的前同事，讓他相當崩潰。

據悉，費科的妻子與小王進行「愛的連結」前，已先將寶寶監視器的鏡頭轉到面向牆壁的位置，但因為忘記關掉麥克風，她的「偷情巨響」已被費科全程「旁聽」。費科不甘被戴綠帽，氣得當場衝回家中要跟小王對峙，他激動的拿起菜刀揮舞，更不斷呼喊「他在哪裡？」、「我要殺掉你」，而小王則將自己反鎖在車內逃命。

本周卡萊爾皇家法庭針對此案開庭，費科的辯護律師表示，費科12年前因一段失敗的婚姻離開斯洛伐克，本想在英國重新開始，沒想到第二段婚姻又遭妻子背叛，儘管暴力行為難叫他人接受，但他的所作所為都是非常人性化的反應。

法官巴克（Nicholas Barker）在法庭上表示，「畢竟你們結婚11年，還共同組織家庭，當然會對這種不忠行為產生不安與憤怒感」，並判費科須進行18個月的社區服務及120小時的無薪勞動，且限制他一年內不可與案件的受害者接觸。

英國 斯洛伐克 監視器 房間 結婚 外遇 婚外情

延伸閱讀

公務員爽爽der？日男上班花58小時「偷閒縱慾」 還有錢可以拿

出國去哪幻想破滅？ 「這國」狂被點名：喇叭聲讓人崩潰

準備告別2022！日網預言未來「最常見錯誤」：下周就會出現

被控「私生活超亂」！日偶像女星想轉戰AV界：價碼超高很心動

相關新聞

監視器全程轉播…男意外旁聽愛妻「偷情實況」 崩潰現場抓姦

許多家長為了掌握孩子們的生活動態，會在嬰兒的房間內安裝寶寶監視器監控狀況。然而，英國一名男子卻因此得知「心碎真相」，日前他意外透過監視器「旁聽」愛妻的偷情現場，聽到妻子與其他男人在房間內「釋放愛火」，讓他怒火攻心直衝家門對槓...

酷熱國家科威特降冰雹 罕見白皚皚冬日景像瘋傳

地球最熱國家之一科威特今天出現罕見的雹暴，大人小孩同感欣喜，這種白皚皚的冬季景像在社群媒體上瘋傳

抓包老公手機藏淫穢裸照！人妻機場動手痛毆 被捕下場慘了

開心出遊變扣留，聖誕假期未開始已經結束？美國1名人妻計劃好歡度聖誕節，打算與丈夫飛往南卡羅萊納洲享受假期，不過才剛抵達機場，她就發現丈夫手機中藏有「淫穢照片」，那些性感裸照令她怒火中燒，當場爆發在人來人往的機場向丈夫發難...

準備告別2022！日網預言未來「最常見錯誤」：下周就會出現

2022年進入最後倒數，許多人迫不及待迎接2023年的到來！日本民眾也喜迎新年假期，然而一名推主卻大膽預言，直指每個人在之後幾天都將碰到難以避免的「習慣性錯誤」，且未來一周將大量出現，許多網友看到後也忍不住直呼「我有信心絕對會犯錯...

公務員爽爽der？日男上班花58小時「偷閒縱慾」 還有錢可以拿

上班時間不務正業，甚至「大膽色色」？近日，日本一名男性公務員被抓到上班時間瀏覽與工作內容毫不相干的網站，短短半年的時間就當了約114小時的「薪水小偷」，其中高達58小時的時間都被用來逛情色網站，甚至還謊報工時詐領加班費。該公務員更辯稱自己是「情非得已...

衝太快的「呼麻自由」？泰國大麻合法化，為何變成政治難題

幾個世紀以來，大麻一直是泰國傳統藥物或作為飲食的一部分，直到1934年泰國政府頒布大麻法，才將擁有、種植、銷售和使用大麻定為刑事犯罪；該法律後來併入麻醉品法，大麻被歸類為第五類麻醉品、接受嚴格監管。同時，作為1961年聯合國麻醉品單一公約的簽署國，泰國也遵守了控制濫用大麻的國際標準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。