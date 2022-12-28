監視器全程轉播…男意外旁聽愛妻「偷情實況」 崩潰現場抓姦

許多家長為了掌握孩子們的生活動態，會在嬰兒的房間內安裝寶寶監視器監控狀況。然而，英國一名男子卻因此得知「心碎真相」，日前他意外透過監視器「旁聽」愛妻的偷情現場，聽到妻子與其他男人在房間內「釋放愛火」，讓他怒火攻心直衝家門對槓小王。

根據《每日郵報》報導，該起事件發生在英國，47歲男子費科（Marek Fecko）意外從妻子的手機發現曖昧訊息，自此埋伏了約5個月的時間，等待抓住她的不倫證據。10月31日費科在上班時，他透過手機連結房間內寶寶監視器的畫面，不料卻抓到愛妻的外遇證據，且偷情對象竟然還是費科的前同事，讓他相當崩潰。

據悉，費科的妻子與小王進行「愛的連結」前，已先將寶寶監視器的鏡頭轉到面向牆壁的位置，但因為忘記關掉麥克風，她的「偷情巨響」已被費科全程「旁聽」。費科不甘被戴綠帽，氣得當場衝回家中要跟小王對峙，他激動的拿起菜刀揮舞，更不斷呼喊「他在哪裡？」、「我要殺掉你」，而小王則將自己反鎖在車內逃命。

本周卡萊爾皇家法庭針對此案開庭，費科的辯護律師表示，費科12年前因一段失敗的婚姻離開斯洛伐克，本想在英國重新開始，沒想到第二段婚姻又遭妻子背叛，儘管暴力行為難叫他人接受，但他的所作所為都是非常人性化的反應。

法官巴克（Nicholas Barker）在法庭上表示，「畢竟你們結婚11年，還共同組織家庭，當然會對這種不忠行為產生不安與憤怒感」，並判費科須進行18個月的社區服務及120小時的無薪勞動，且限制他一年內不可與案件的受害者接觸。