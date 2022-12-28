公務員爽爽der？日男上班花58小時「偷閒縱慾」 還有錢可以拿

上班時間不務正業，甚至「大膽色色」？近日，日本一名男性公務員被抓到上班時間瀏覽與工作內容毫不相干的網站，短短半年的時間就當了約114小時的「薪水小偷」，其中高達58小時的時間都被用來逛情色網站，甚至還謊報工時詐領加班費。該公務員更辯稱自己是「情非得已」才忙裡偷閒，讓日本網友痛斥根本是逃避現實。

根據日本媒體《名古屋電視台》、《讀賣新聞》報導，日本一名59歲男性公務員被派遣到名古屋一市立大學，不料該公務員卻在上班期間瀏覽與工作毫無關連的網站。據統計，光是今年1月到6月的時間內，該公務員就花了近114小時的時間摸魚，更離譜的是，有過半的時間他都在情色網站上閒晃，共花了約58小時瀏覽AV、風俗店及柏青哥網站，在職場上「大膽縱慾」。

「薪水小偷」連加班費也要騙，調查發現，該公務員報了約7小時44分鐘的加班，但期間仍繼續鬼混爽領加班費。該名男性公務員被抓包後還辯稱，「因為上班時會感到很不安，為了轉移注意力，才會偷看一些不適當的網站」。

對此相關單位也祭出懲處，該男公務員將被降職，並停職1個月，另外還需償還總計約27萬日圓（約新台幣6.2萬元）的加班津貼。

消息曝光後也引發日本網友熱議，許多人痛批「上班時間不能這樣做吧」、「在看色情網站時，難道不會擔心被發現而更不安嗎？」、「這是什麼理論？」、「不安的事情發生時，直接逃避現實了啊」，也有人嘲諷「不想工作或不能工作的人，市政廳真的是個上班的好地方」、「也不是不能理解這種狀況，情色網站真的能把大部分的煩惱吹跑」。