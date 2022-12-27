快訊

華為多次挽留… 年薪近900萬「天才少年」被爆離職

蔡總統宣布兵役延長 AIT發文：歡迎台灣改革徵兵制

醫療疏失未清除癌細胞 男子GG被「截肢」只獲賠200萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為醫療疏失被迫切除生殖器，卻只獲賠200萬台幣。示意圖／ingimage
男子因為醫療疏失被迫切除生殖器，卻只獲賠200萬台幣。示意圖／ingimage

法國一名男子罹患癌症，卻遭醫院誤判導致最後必須進行陰莖全切除術，現在男子雄風盡失，近期法院判處院方須賠償男子6.1萬歐元（約新台幣200萬元）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的男子在2014年時被診斷出患有癌症。當時南特大學附設醫院的醫師檢查後，認為男子的癌細胞出現在上皮組織，且多數存在在陰莖上，因此需要手術清除癌細胞。

當時醫師希望將陰莖受損的情況盡量降低，但由於手術疏失，醫師並未完全清除癌細胞，導致後來癌細胞擴散到整個陰莖，造成男子劇烈疼痛。男子受訪時表示，當時他一度痛到想要「自宮」，是太太阻止他才沒有這麼做。

更糟糕的是，由於癌細胞持續擴散，後來醫師診斷需要進行陰莖全切除術。這項手術需要從根部切除陰莖，因此術後男子將會只剩下睪丸。醫師告訴男子，若不動手術男子便可能有生命危險，因此在別無選擇的情況下，男子只好選擇再動一次手術。

男子表示，失去雄風之後他覺得既傷心又不堪，明明當初可以避免「完全截肢」，卻因醫師的疏忽讓他失去命根。男子痛批，醫生根本拿他的命來玩俄羅斯輪盤，讓他得面臨這種窘境。

男子向醫院求償100萬歐元（約新台幣3200萬元），但遭法國法院駁回，最終只判醫院賠償台幣近200萬元。目前男子的下體已經沒有任何感覺，院方雖然提供他其他方法試圖改善情況，但男子說「感應器沒辦法取代陰莖的感覺」。目前男子計劃以「未考慮心理傷害」為由提出上訴。

醫療疏失

延伸閱讀

爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」契約 網笑：以後不會認帳啦

看到金屬就想吐！英女罹怪病 20年來都躲起來過聖誕節

男子路邊嫖妓「公然啪啪啪」 路人嚇傻報警

男子下車小便忘了老婆沒上車 害妻半夜徒步20公里求救

相關新聞

醫療疏失未清除癌細胞 男子GG被「截肢」只獲賠200萬元

法國一名男子罹患癌症，卻遭醫院誤判導致最後必須進行陰莖全切除術，現在男子雄風盡失，近期法院判處院方須賠償男子6.1萬歐元（約新台幣200萬元）。

挪威擬恢復金援 保護亞馬遜雨林

在巴西前總統魯拉當選新任總統後，挪威已準備和該國恢復討論為了保護亞馬遜雨林而提供的金援。

沖繩關東煮名店命案 犯嫌涉弒母被依殺人罪起訴

日本沖繩縣那霸市人氣店家「東大關東煮」的58歲女店主長濱美也子今年8月9日遭人勒斃。那霸檢方今天依殺人罪起訴死者的女兒及...

漫長保育旅程最後一哩路 泰國野放13隻沙魯斯鶴

天剛破曉之際，13隻泰國東方沙魯斯鶴在泰國東北部一處水面泛著漣漪的水庫上空野放，這是泰國為復育這種幾近滅絕的物種所付出的...

秋葵膠水、機器螢火蟲等5樣酷發明 來自大自然靈感

聯合國第15屆生物多樣性大會（COP15）19日在加拿大蒙特婁落幕，全球195國同意將協力保護地球環境，維護生物多樣性。儘管人類活動造成全球氣候與環境變遷，動植物面臨大規模滅絕威脅，大自然卻從未停止啟發人類。科學家今年受大自然啟發，至少做出以下5項了不起的生技發明。

新加坡濱海灣跨年煙火將回歸 管控人潮防意外發生

走出疫情陰霾，新加坡知名的濱海灣跨年煙火秀即將回歸，預計吸引大批人潮聚集迎接2023年。為此，跨年當晚將有警察及安全人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。