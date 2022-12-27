醫療疏失未清除癌細胞 男子GG被「截肢」只獲賠200萬元

法國一名男子罹患癌症，卻遭醫院誤判導致最後必須進行陰莖全切除術，現在男子雄風盡失，近期法院判處院方須賠償男子6.1萬歐元（約新台幣200萬元）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的男子在2014年時被診斷出患有癌症。當時南特大學附設醫院的醫師檢查後，認為男子的癌細胞出現在上皮組織，且多數存在在陰莖上，因此需要手術清除癌細胞。

當時醫師希望將陰莖受損的情況盡量降低，但由於手術疏失，醫師並未完全清除癌細胞，導致後來癌細胞擴散到整個陰莖，造成男子劇烈疼痛。男子受訪時表示，當時他一度痛到想要「自宮」，是太太阻止他才沒有這麼做。

更糟糕的是，由於癌細胞持續擴散，後來醫師診斷需要進行陰莖全切除術。這項手術需要從根部切除陰莖，因此術後男子將會只剩下睪丸。醫師告訴男子，若不動手術男子便可能有生命危險，因此在別無選擇的情況下，男子只好選擇再動一次手術。

男子表示，失去雄風之後他覺得既傷心又不堪，明明當初可以避免「完全截肢」，卻因醫師的疏忽讓他失去命根。男子痛批，醫生根本拿他的命來玩俄羅斯輪盤，讓他得面臨這種窘境。

男子向醫院求償100萬歐元（約新台幣3200萬元），但遭法國法院駁回，最終只判醫院賠償台幣近200萬元。目前男子的下體已經沒有任何感覺，院方雖然提供他其他方法試圖改善情況，但男子說「感應器沒辦法取代陰莖的感覺」。目前男子計劃以「未考慮心理傷害」為由提出上訴。