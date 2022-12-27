正義遲來近半世紀！變態男性侵殺害15歲少女 靠「1根棉花棒」翻盤

哪怕只是一絲的安慰，家人仍在等待遲來的公義。1975年，英國發生1宗駭人姦殺案，15歲少女蒙哥馬利（Jacqueline Montgomery） 被父親發現陳屍家中地板，身上有被強暴及被勒死的痕跡，警方火速拘捕少女阿姨的男友麥格羅里（Dennis McGrory）。雖然疑犯身上有搏鬥痕跡，甚至發現藏有一頁從少女的日記撕下的紙張，但當時法官認為檢方只能提供間接證據，故判定疑犯無罪釋放。

事隔近半個世紀，當年保留下來死者的陰道拭子，一根棉花棒藏著的鐵證成為案件逆轉關鍵，英國警方利用新的DNA檢測技術證明麥格羅里曾性侵死者，法院重審此案，即使現年74歲的麥格羅里仍堅拒認罪，但陪審團只花3小時已認定他強姦及謀殺罪成，將於下年1月13日判刑。

蒙哥馬利的父親當年回家後發現女兒遇害，屍體躺在地板上有掙扎痕跡，臉上有被打的傷痕，且曾被強暴、刺傷及懷疑被金屬勒死。警方馬上鎖定蒙哥馬利阿姨的男友麥格羅里是疑兇，他有酗酒及家暴紀錄，阿姨正正是逃避虐待才搬去曼徹斯特。

警方在麥格羅里的口袋裏發現1張從蒙哥馬利日記簿撕下的紙頁，相信上面寫有其阿姨的地址，隔月已控告他謀殺。庭上展示了當年麥格羅里案發幾小時後被捕的照片，檢方指他和受害人搏鬥後負傷，他的嘴唇、耳朵後方有瘀傷，頸上有長長的抓痕、左手腕及右臂、手指上都有瘀傷。他供稱自己同一晚被4個陌生人襲擊和毆打受傷，但從未去過蒙哥馬利的家，而那張紙是4名陌生人塞到他手上的。他否認控罪，時任法官亦認為控方只能提供間接證據，證據太過薄弱。1976年麥格羅里無罪釋放後，紙頁交還給他後不知所終。

幸好當年用作取證的蒙哥馬利陰道拭子一直保存下來，當地執法部門用新技術重新進行檢測，發現與麥格羅里的DNA有10億分之一匹配，但獨特的基因指紋吻合，故再次將他拘捕，第二次控告他強姦及謀殺。事隔多年，疑犯仍否認所有罪名，亦否認曾出現在案發現場。

12月19日，陪審團僅僅花了3個小時商議，即認定麥格羅里強姦及謀殺罪成。現年已74歲的麥格羅里因身體不適，通過律師辦公室的直播觀看審理過程，其後法官命令他入法庭聽判決，他要扶住拐杖慢慢走上被告席，聽着自己被判有罪，而案件將於明年1月13日判刑。

封塵近半世紀的案件重審相當罕見，英國2003年才廢除禁止「一罪兩審」原則，即原本已獲判無罪或被定罪的人，不會再就同一項控罪再被檢控。修例後，只要案件出現新而有力的證據時，檢察長確信案件符合分公平及公眾利益下就可重審。

英媒指，案件轉機出現於2015年，當時皇家檢察署及倫敦警方應死者家屬要求重新調查，再次化驗1975年時從死者身上採集的陰道拭子，這根棉花棒令案件出現大逆轉。由於2009年時麥格羅里因其他罪行驗過DNA，故警方數據庫內有他的DNA，化驗後證據足以說服法院撤銷原審。2020年3月麥格羅里在家中被捕，2022年受審，他一度因生病而令審訊中止，至今年12月19日，他終於被審強姦和謀殺罪成，這也歸功於死者家屬當年要求法醫驗屍留下證據。

英格蘭及威爾士檢察長希爾（Max Hill）形容這是他接觸過最古老的案件，新的科學證據成功令麥格羅里和蒙哥馬利的死連繫起來，50年的時間對誰來說都很漫長，但對執法人員、認識蒙哥馬利的人來說，案件仍像昨天發生的事一樣。警方認為隨DNA技術的進步，有更多的人能尋冤得雪，希望這次判決可為死者家人帶來一些安慰。

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