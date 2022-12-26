還在3G上網！北韓國產手機用的是「台灣晶片」 玩手遊得靠超神秘途徑
北韓國內貧富差距愈來愈大，雖然在南韓、台灣「手機人人皆有」，在北韓卻僅有25％的人口擁有智慧型手機，且北韓人所使用的手機晶片為台灣生產。
臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」發文分享，北韓手機普及率約25%，等於全國有600多萬台手機，手機品牌包含「平壤」、「阿里郎」、「金達萊」3款；特別的是，北韓手機晶片大多「來自台灣聯發科」，但全都搭載特別訂做的安卓系統，且北韓人目前仍使用3G網速上網，因為北韓官方認為「目前國內沒有4G以上的需求」。粉專小編還透露，在北韓一支中低價位的手機大約是台幣3000元至5000元，高價位手機則是12000元左右。
北韓當地只有一家手機電信公司為「高麗電信」，基本月租費相當便宜，只要1000朝元（約台幣4元），包含200分鐘的通話時間，但如果通話時間超過200分鐘，增加的手機使用費則需用外幣支付，且「每增加100分鐘需要支付台幣360元，這比基本月租費貴了很多」。
也有不少網友好奇北韓國產手機可以上網或玩遊戲嗎？小編回應「手機當然可以玩遊戲，只是要去遊戲專賣店請專人下載安裝」，且在北韓只能使用Wifi連接局域網，目前尚未提供「吃到飽」方案。
對於北韓人是否可以玩社交軟體、拍照分享到自己的部落格？小編也解釋「這些都還沒有，北韓目前沒這些需要」，也有人好奇當地是否有免費通訊APP？小編則表示「北韓官方有在研發相關的系統，但目前仍以簡訊為主」。
小編還在文中附上北韓年輕人使用手機的照片，也順道提及曾在台灣流行的水鑽貼裝飾在北韓尚未流行開來，目前主要流行貼紙裝飾。
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