自比織田信長、假稱足球聯賽幹部 繭居大叔看不起父母「口角勒死」

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位50多歲男子新谷嘉朗長期繭居在家，近日殺害了自己的雙親。圖擷自youtube
日本一位50多歲男子新谷嘉朗長期繭居在家，近日殺害了自己的雙親。圖擷自youtube

日本近來發生一起命案。一位現年50歲，名為新谷嘉朗的無職男子，長期以來幾乎都繭居在家，並經常和父母發生口角衝突，自己也不時會在社群網站上批評雙親。最後動手殺害了兩人，因而遭到警方逮捕。

根據日本媒體「女性PRIME」報導，新谷一家人住在神奈川縣平塚市的一間兩層木造房子。新谷父親是一位上班族，母親則是體操教師。近期因為母方友人聯絡不到新谷媽媽，於是向警方報案。本月13日，警察來到新谷家後，才發現兩人早已遭到勒死遺棄的屍體，隨後找到駕車逃逸的嫌犯。

搜查後發現，新谷在網上自稱是巴西甲級足球聯賽「帕梅拉斯體育協會東京領事」，實際上卻沒有任何關係，只是一位經常發表意見的普通球迷而已。另外還稱自己的部落格已經開了收益化賺錢，但也純屬捏造。

新谷在高中輟學之後，就因為想找尋「真正的職業」不停在各工作之間轉換，也經常與雙親爆發口角。新谷還自比是日本戰國人物「織田信長」，表示自己的思考邏輯和這位歷史偉人相當雷同，然而卻得不到父母的認同。

鄰居指出，從去年開始，新谷家就不停傳來爭吵的聲音，每次都會持續二十到三十分鐘。新谷也在社群網站上發文批評兩人「低於螻蟻的存在」，警方更數次接獲通報前往關切，沒想到最後還是發生悲劇。

命案 親子 啃老

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