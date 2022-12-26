日本女公務員「請病假下海兼職」 遭揭發後坦承：為上牛郎店

一般來說，公務員皆被禁止在外兼職，不過日本一名國稅局的女職員為了有錢上牛郎店，不惜違反此規定，偷偷在8家風俗店兼差一年之久，被發現後慘遭辭退。

根據日本「產經新聞」報導，本月23日，東京地方稅務局以涉嫌擅自兼職為由，將東京某稅務所得一名24歲女職員開除。起因為今年7月，經外部人士檢舉，公司發現截至今年4月為止，這名女職員在東京等地的8家色情俱樂部工作達一年，共計165天，賺進820萬日元（約190萬元新台幣）。

隨後該女子也承認，她會利用病假出去兼職，並用這些錢支付牛郎店的開銷。不僅如此，早在2021年5月，她就曾擅自取出公司為員工舉辦聯歡晚會的活動費26萬日圓（約6萬元新台幣），同樣也是拿這筆錢到牛郎店消費，一個月後她才全額歸還。

國稅局公共關係辦公室主任百武寛泰表示，已經向該女子追討兼職風俗店應繳納的所得稅，日後將努力防止類似事件再發生。

此消息也引起日本網友們熱烈討論，眾人點出最大問題並非兼職，而是逃漏稅，「只要有交稅，也不會有這些事」、「不報稅的違法行為，比違反禁止公務員兼職更有道德問題」。

也有人表示驚嘆，「懂稅務的風俗店員工是最強的」、「這才是她的核心業務」、「半年賺800萬日圓，厲害了」、「如果能夠同時兼顧兩種工作，說明她具有高水平的時間管理和自我管理能力」。