護照全球最好用但不到3成國人有！日本為何是全球最不愛旅行的國家？

摘要 1. 根據市調公司晨間諮詢報告，雖然疫後解封、旅遊復甦，但35％日本人表示「再也不想去旅行」，是全球比例最高的國家。 2. 隨著日圓重貶，大增出國的財務負擔，東洋大學國際旅遊管理系教授古屋秀樹另補充，還需歸因於日本文化「偏好風險趨避」，擔心染疫風險，因此更傾向國內旅遊。 3. 即使疫情前，日本護照雖是全球最好用護照，但，該國只有24％人口擁有護照，為G7中最低。除了假期少、擔心安全之外，日本人尤其擔心社交失態。

疫後解封，全球旅遊復甦中。如果打開臉書和IG，你或許會發現，大家都迫不急待出門玩，甚至已經飛出國了！然而，卻有一個國家是例外，國人對旅遊沒興趣——答案，就是台灣人最愛去的日本。

雖然日本人愛來台灣，疫情前2019年，就有逾200萬人來台，高居來台旅客居住地的第二名，僅次於中國大陸。

但市調公司晨間諮詢（Morning Consult）今年上、下半年對15個國家、1萬6千名成年人調查，發現35％日本人表示「再也不想去旅行」，是全球第一高。

相比第二高的韓國（15％）、第三高的中國與美國（14％），日本不想出去玩的人數比例，是第二名的逾兩倍之多，跌破大家眼鏡！

為什麼？後疫情時代，隨著美國持續升息，加速日圓重貶、薪資成長緩慢，大增出國的財務負擔，東洋大學國際旅遊管理系教授古屋秀樹另補充，還需歸因於日本文化「偏好風險趨避」——擔心染疫風險，若同儕再施予壓力，都促使日本人傾向選擇國內旅遊。

24％日本人有護照！除了職場影響，也害怕不被理解

不過，事實上，日本人不喜歡出國旅行，不只是受到疫情影響！

因為根據日本國家旅遊局（JNTO）數據，早在疫情爆發之前，約2000年至2017年期間，即使全球化讓跨國旅行越來越夯，但這個人口多達1.2億人的國家，每年出國人數，仍僅於1,800萬人徘徊、停滯不前。

「語言隔閡、缺乏連續假期，是更喜歡國內旅遊的其中一些原因，」古屋秀樹解釋，日本的職場環境氛圍，有薪假期不盛行，也是影響因素之一。

疫情前，《經濟學人》2019年刊登過一篇名為「瀕臨滅絕遊客」的報導，指出印有菊花的日本護照是「地表最強大護照」；但，該國只有24％人口擁有護照，幾乎是美國的一半、為G7國家中最低。今年，英國移民諮詢公司Henley & Partners公布全球最好用護照排名，日本以193個免簽國，成功第5年蟬聯冠軍。

當時負責提倡海外旅遊，曾借調日本觀光廳的東洋大學國際觀光學科教授森下晶美估計，至少三分之二國人對於「出國」的想法都很冷淡，幾個原因包含：年假極少、擔心人身安全、不習慣異鄉食物，而最重要的是，「嚴重害怕不被理解的尷尬感」。

對於未踏入職場的年輕人而言，留學人數同樣持續下滑，從2004年約8.3萬人的高峰，下降至2016年的5.6萬人。除了年輕人口數量減少，還包含出國費用負擔太大，以及日本勞動力短缺，所以想要找到好工作，不一定需要海外畢業證書。

害怕搞砸！比起出國，更喜歡國內旅遊

日本公關公司Aviareps Japan的總經理哈維（Ashley Harvey）進一步解釋，日本人尤其擔心語言問題，因為不了解他國情況，而在社交上失態，例如給小費等，「這叫做『害怕搞砸』（FOMU，fear of messing up）。」

因此，相比出國多有所顧忌，許多日本人乾脆覺得，那不如在國內旅行就好！古屋秀樹指出，該國豐富的自然美景、文化、歷史，都是鼓勵國人留下來的誘因。

另一方面，就算想要體驗異國風光，國內也能滿足遊客需求。德國之聲報導，日本建商在經濟泡沫時期大舉興建海外元素的主題樂園，除了成本低，還為了因應當時剛興起的出國旅行熱潮；而疫情，反而讓這些主題樂園，再次躍升國內最受歡迎的旅遊目的地之一。

德國、西班牙、英國、美國等地的西方模擬城鎮，都可以在日本找到。例如，位於長崎縣的大型荷蘭主題公園「豪斯登堡」（Huis Ten Bosch），面積相當於摩洛哥，而且從酒店、商店、餐廳，處處都飄著濃濃歐洲風味；唯一不同的是，在這裡，日本人民不用擔心出現與異國文化碰撞、任何失禮或尷尬的潛在風險。

疫後時代，人們旅行的頻率更高、旅行時間也更長，「遺願清單式」的盛大旅行也越來越夯。不過，或許對於日本國民而言，家才是唯一，沒有其他地方比自己國家更好。

資料來源：CNBC、The Economist、DW News

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