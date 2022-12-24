最冷耶誕 -30℃冬季風暴襲美

被形容為「一代人只碰得到一次」的罕見冬季風暴廿二日起席捲全美四十六州，估計會持續到二十四日，約有一億九千萬人受影響，耶誕假期旅行增添困難。國家氣象局指稱，中部部分地區短短幾小時內氣溫驟降到攝氏零下卅度，戶外待不到五分鐘就會得凍瘡；今年的耶誕節周末，可能是數十年來最冷的一回。

總統拜登廿二日聽取聯邦官員相關簡報後，於橢圓形辦公室向全美民眾提出警告：「這不像你小時候的下雪天，情況不容小覷。」

全國航空運輸首當其衝，根據Flightaware統計，廿二日截至美東時間七時，已有五五五七個航班被取消，八千四百五十個航班延誤，其中以丹佛和芝加哥最多；為因應向東移動的惡劣天氣，廿三日也有超過七百個航班被取消，在一年中最繁忙的旅行季，數以百萬計的旅客將受到影響。

運輸安全局的資料顯示，廿一日經過機場安檢的旅客超過二百四十萬人，多於二○一九年的同期人數。

陸路交通方面，南達科他州西部農村地區道路已被封鎖，有些人因食物和暖氣供應不易而陷入困境。德州氣溫廿二日驟降，州長艾伯特承諾，二○二一年二月風暴導致電網不堪重負、數百人死亡的慘劇不會重演，德州有信心應對因氣溫下降而增加的能源需求。

在蒙大拿州，麋鹿公園市氣溫降至攝氏零下卅度，這是美洲大陸分水嶺的一個山口。由於極端寒冷和強風，好幾個滑雪場在廿一日和廿二日宣布關閉；學校停課，數千人斷電。

其他地方當局因擔心停電，已警告民眾採取預防措施，保護老年人、無家可歸者和牲畜，盡可能延後旅行。