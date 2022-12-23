新潟大雪積到膝蓋 飯店員工貼「叛逆公告」：主管生氣就得刪文啦！

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本新潟一家飯店因為積雪嚴重，罕見發公告呼籲房客，不用勉強來飯店光顧。圖為近日新潟大雪情景。 美聯社
日本新潟一家飯店因為積雪嚴重，罕見發公告呼籲房客，不用勉強來飯店光顧。圖為近日新潟大雪情景。 美聯社

日本部分地區在冬天容易降雪，嚴重時甚至可能會影響民眾生活、交通等等各方面的問題，駕駛因為大雪而受困的情形也時有所聞。近來日本一家飯店，就為了預防這樣的意外發生，而張貼了相當特別的公告。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，新潟日航飯店近來在官方twitter上呼籲，表示雖然身為飯店人員有些難以啟齒，但現在新潟的降雪、積雪情形超乎想像地嚴重，因此千萬不要因為已經訂了房，就勉強自己一定要來飯店報到，一切都該以自己的人身安全為第一優先。如因雪況而取消訂房，也無須自責道歉。

發文的工作人員表示，這其實是他自己個人的意見，當時他在晚間八點下班之後，積雪已經來到膝蓋的高度。雖然一度擔心上司不滿的話，貼文有可能會被刪掉，不過後來上司反倒肯定他為顧客著想的表現。而要是降雪情形舒緩之後，當然還是歡迎大家來新瀉觀光。

網友們也紛紛力挺「體諒他人的心意，和發這篇文的勇氣太令人感動了」、「對官方來講可能很難接受，但正因如此特別珍貴」、「雖然現在沒有要去新潟，但以後會想去」、「北海道現在也是降雪超多」、「難得看到官方這麼老實的」、「能為顧客著想，下次來住這家飯店吧」。

日本新潟一家飯店因為積雪嚴重，罕見發公告呼籲房客，不用勉強來飯店光顧。圖為近日新潟大雪情景。 美聯社
日本新潟一家飯店因為積雪嚴重，罕見發公告呼籲房客，不用勉強來飯店光顧。圖為近日新潟大雪情景。 美聯社

日本新潟一家飯店因為積雪嚴重，罕見發公告呼籲房客，不用勉強來飯店光顧。圖為近日新潟大雪情景。 美聯社
日本新潟一家飯店因為積雪嚴重，罕見發公告呼籲房客，不用勉強來飯店光顧。圖為近日新潟大雪情景。 美聯社

降雪 大雪

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