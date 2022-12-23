想上天堂見上帝？ 南非牧師要求收3萬5「仲介費」

這是「贖罪券」翻版嗎？南非一名牧師近期被爆料要信眾「花錢買奇蹟」，奉獻的錢越多，可以看到的奇蹟就越大，信眾只要肯奉獻，就連想要「上天堂見上帝」牧師都能辦到。

據ODDITYCENTRAL報導，南非一名牧師布德里（MS Budeli）的宣傳海報在近期被網友傳上社群媒體，引發網友熱議。海報不只放上牧師雙手插口袋的自信模樣，還寫上各種「奇蹟價碼」。

據報布德里預計在聖誕節當天舉辦禱告特會，除了能聽見布德里本人佈道之外，信徒還能奉獻不同金額來換取神蹟。舉例來說，想要體驗「一次還清所有債務」的神蹟，要付5000南非鍰（約新台幣9000元）；想要「明天就結婚」比較貴，則得付10000南非鍰（約新台幣18000元）。

除此之外，信徒也能選擇「上天堂見上帝」，不過諷刺的是「上天堂見上帝」的價碼跟「用手機看到未來」一樣，都是要價20000南非鍰（約新台幣36000元）。更令網友噴飯的是，最貴的神蹟竟然不是「見上帝」，而是「打贏博奕遊戲Aviator Game」。信眾要付30萬南非鍰（約新台幣53萬元）才能打贏一場遊戲。

這則貼文引發不少網友討論，有網友在留言說：「偏偏我們周遭的親朋好友還是會被這種事騙，誰叫他們學不乖」。另一名網友則說：「竟然有人相信這種胡說八道，祝你們好運」。

其實南非曾傳出不少荒唐的佈道手法，曾經有牧師要人配合演戲，假裝從棺材中死而復活而被捕，還有另一名牧師宣稱自己擁有「上帝的號碼」，在聚會中拿出手機直接打電話給上帝。