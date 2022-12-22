阿公阿嬤偷抱孫去打耳洞 爸媽氣炸：以後不准顧小孩

一名男子在網路上分享自己跟未來岳父母的育兒衝突，引發網友熱議。原來男子請女友的爸媽幫忙照顧女兒，沒想到寶寶接回家後卻發現阿公阿嬤沒有取得父母同意，就給她打了耳洞，讓爸媽超生氣。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名男子在論壇Reddit上分享，自己跟未婚妻有一個女兒，現在9個月大，名叫塔莉亞（Thalia）。自從生了小孩後，雙方的家人都很支持他們，常常來拜訪他們、幫忙顧小孩。

雖然女友的爸媽幫了這對情侶很多忙，但育兒觀念卻跟兩人不太一樣。女友的爸媽在女友小時候就給女友打了耳洞，但女友一直以來都不喜歡戴耳環，現在也不太喜歡自己的耳洞。女友爸媽曾向兩人提議要給塔莉亞打耳洞，但兩人告訴女友爸媽應該要等寶寶長大後自己能做決定時，再讓她自己決定是不是要打耳洞。

沒想到某天女友爸媽幫忙照顧寶寶，寶寶回家後就已經打了耳洞，這讓兩人超級生氣，認為父母不尊重自己的決定，也不尊重寶寶。這對情侶決定以後除非自己在現場，否則不會讓女友父母照顧寶寶。

男子將過程po上網詢問網友意見，大部分的網友都支持兩人的做法。一名網友就說自己媽媽只是某天偷偷剪了女兒的瀏海就讓她超級生氣，更別提是在小孩身上穿洞了。另一名網友則說阿公阿嬤思考得不夠周全，如果打耳洞過程沒有確保所用的器材都是無菌的，很有可能會害寶寶感染，甚至害死寶寶。