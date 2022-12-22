快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

阿公阿嬤偷抱孫去打耳洞 爸媽氣炸：以後不准顧小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
阿公阿嬤不顧父母意願給孫女打耳洞，讓孩子的爸媽超生氣。示意圖／ingimage
阿公阿嬤不顧父母意願給孫女打耳洞，讓孩子的爸媽超生氣。示意圖／ingimage

一名男子在網路上分享自己跟未來岳父母的育兒衝突，引發網友熱議。原來男子請女友的爸媽幫忙照顧女兒，沒想到寶寶接回家後卻發現阿公阿嬤沒有取得父母同意，就給她打了耳洞，讓爸媽超生氣。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名男子在論壇Reddit上分享，自己跟未婚妻有一個女兒，現在9個月大，名叫塔莉亞（Thalia）。自從生了小孩後，雙方的家人都很支持他們，常常來拜訪他們、幫忙顧小孩。

雖然女友的爸媽幫了這對情侶很多忙，但育兒觀念卻跟兩人不太一樣。女友的爸媽在女友小時候就給女友打了耳洞，但女友一直以來都不喜歡戴耳環，現在也不太喜歡自己的耳洞。女友爸媽曾向兩人提議要給塔莉亞打耳洞，但兩人告訴女友爸媽應該要等寶寶長大後自己能做決定時，再讓她自己決定是不是要打耳洞。

沒想到某天女友爸媽幫忙照顧寶寶，寶寶回家後就已經打了耳洞，這讓兩人超級生氣，認為父母不尊重自己的決定，也不尊重寶寶。這對情侶決定以後除非自己在現場，否則不會讓女友父母照顧寶寶。

男子將過程po上網詢問網友意見，大部分的網友都支持兩人的做法。一名網友就說自己媽媽只是某天偷偷剪了女兒的瀏海就讓她超級生氣，更別提是在小孩身上穿洞了。另一名網友則說阿公阿嬤思考得不夠周全，如果打耳洞過程沒有確保所用的器材都是無菌的，很有可能會害寶寶感染，甚至害死寶寶。

延伸閱讀

暖爸帶小孩堆雪人 融化後形狀超「母湯」！全網笑翻

第一次去女友家 打開衣櫃驚見50件其他男人帽T

不准丈夫參加前妻葬禮 女子被罵沒心沒肺

不滿母總要他整理房間 美17歲少年平底鍋毆母打到鍋柄斷掉

相關新聞

阿公阿嬤偷抱孫去打耳洞 爸媽氣炸：以後不准顧小孩

一名男子在網路上分享自己跟未來岳父母的育兒衝突，引發網友熱議。原來男子請女友的爸媽幫忙照顧女兒，沒想到寶寶接回家後卻發現阿公阿嬤沒有取得父母同意，就給她打了耳洞，讓爸媽超生氣。

巴西耶誕老人因疫情「失業」 歲末上工前靠人接濟

耶誕老人總是貼切詮釋著「施比受有福」，但是巴西里約熱內盧的耶誕老人們卻已排隊領取「糧箱」多時，這是幫助他們度過COVID...

英國王權的見證者：「女王守護獸」與牠們的歷史傳承

1953年6月2日，在一年多前繼位的伊麗莎白二世終於要舉辦加冕儀式，自先王喬治六世駕崩以來，這可說是英國少見的喜事。多虧電視傳播技術的革新，這場加冕儀式同時也是全球同步上映的「表演活動」，除了在現場觀禮的上千位各國嘉賓，還有數億人透過電視螢幕全程觀看。

「美國人」成有害詞應消除？史丹福大學挨批 馬斯克發文狠酸

史丹福大學(Stanford University)資科(IT)部門發起「消除有害語言倡議行動」(Elimination...

地瓜基腐病致歉收 日本知名燒酒暫停販售

日本TBS新聞報導，由於地瓜基腐病造成近年地瓜收穫量減少，以地瓜為原料的燒酒製造也受影響。知名品牌「黑霧島」釀造商霧島酒...

遠客再來、烏露曲折？日本回顧2022年的「創新成語大賞」

「用四字成語概括一年：遠客再來、烏露曲折、變種交代...」日本即將進入新年假期，每逢年底除了著名的年度代表漢字選拔之外，另一個備受矚目的代表字活動是「創作四字熟語」，由民眾投稿創作新的漢字成語，來象徵整個年度的回顧或展望。2022年的創新成語選出的最優秀大賞是——「遠客再来」（えんきゃくさいらい）——期盼歷經三年疫情的折磨，終於可以迎接海外觀光客再來日本，好振興國內經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。