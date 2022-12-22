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電力耗盡 NASA正式除役洞察號火星探測器

中央社／ 洛杉磯21日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，第一個專為研究其他星體深層內部所造的火星探測器「洞察號」（InSight）正式除役，它已在火星表面運作約4年。

路透社報導，鄰近洛杉磯的NASA「噴氣推進實驗室」（JPL），任務控制員宣告這項任務結束，因為控制員已連續2次嘗試與洞察號重新建立無線電聯繫都失敗，這是洞察號太陽能電池電力耗盡跡象。

NASA曾於10月下旬預估洞察號將於幾週內壽終正寢，原因是供應洞察號電力的太陽能板上堆積的灰塵愈來愈厚，耗盡電池充電能力。

NASA表示為慎重起見，噴氣推進實驗室工程師將繼續監控洞察號的訊號，但成功機會渺茫；洞察號最後一次與地球通訊已是12月15日。

洞察號2018年11月底登陸火星，目的是偵測地球以外的行星地震，幫助科學家們了解火星內部結構，任務年限也從最初的2年延長至4年。

洞察號當時降落在火星赤道以北廣闊且相對平坦的埃律西昂平原（Elysium Planitia），讓科學家們對火星的內部結構有新的認識。

洞察號的主要成就之一，是證實火星仍存在地震活躍現象，記錄超過1300次「火星地震」（Marsquake），同時測量到隕石撞擊產生的地震波。

儘管洞察號退役，NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）仍持續準備蒐集火星礦物樣本，以供日後帶回地球分析。

火星 NASA 地震

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