命中率85%！盲眼龍婆預言2023年「5大災難」會有核彈級爆炸、喪命人數曝

2022年即將結束，隨著2023年的到來，人類又將面臨什麼挑戰，世界各地可能會發生什麼驚人的變化呢？

1996年已故的84歲保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），再度引起世人討論，她留下了每一年的預言直到5079年。龍婆曾經成功預測了黛安娜王妃、車諾比核電廠、911事件、俄烏戰爭、英國脫歐、伊斯蘭國（ISIS）、川普崛起等，還有她自己的死亡，號稱準確率皆有高達85%。

據外電《Ladbible》、《Daily Star》及《Daily Mail》報導指出，如果龍婆的預言真的那麼準確的話，世界正走向令人不安的2023年，因為她預視了人類將面臨「五大災難」的降臨，包括一場具有毀滅性的太陽風暴、生化武器使多人喪生、生育醫學的基因技術突破、地球軌道改變以及可能會有核電廠爆炸。

太陽風暴

太陽噴發出來的超高速粒子會釋放巨大的能量，不僅移動的速度跟火箭一樣快，也能在短短18秒內從美國西岸的加州洛杉機跑到東岸的紐約，其威力能造成通訊浩劫，電網及網際網路被中斷，專家甚至警告會造成全球大停電，各地陷入一片黑暗。

生化武器

這個多少跟地緣政治風險有關。根據龍婆的預言，「會有一個大國將生化武運用在人類身上，造成多人喪生」。對照現今俄烏戰爭未歇，而俄羅斯總統普亭曾公開表示會不計任何手段取勝，因此很多人擔憂他會在戰爭中使用生化武器，例如包含神經毒劑諾沃喬克（Novochock）在內的病毒。

基因技術突破

特斯拉創辦人馬斯克在2022年12月初，在大腦晶片公司「Neuralink」一場演講中，秀出了猴子用「意念」打字的影片，並表示將在自己的大腦裡植入晶片，且預估6個月內就可以進行人體實驗。龍婆則預言2023年基因技術會更厲害，父母可以在小孩生出來之前，就先在「嬰兒實驗室」裡決定其膚色、生理特徵或外表。

地球軌道發生變化

另外，2023年地球軌道也將發生變化。每一年，地球繞行太陽旅行超過9.9億公里。如果不小心距離太陽太近，就有可能造成地球表面幅射增加、溫度驟升，距離太遠就會導致地球進入冰河期，無論哪種都會造成不堪後果。

核電廠爆炸

除此之外，龍婆曾經準確預言過車諾比核電廠的核災事故，這次她的預言更顯示2023年同樣會有一座「核電廠爆炸」。目前位於烏克蘭南部，歐洲最大的札波羅熱核電廠已被俄羅斯佔領，也遭到猛烈砲擊，狀況令各界關注。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

One of the scariest predictions among all is Vanga's prophecy about aliens visit on Earth. As per the foreteller, the world could find itself "covered in darkness". The psychic claimed that millions would die if aliens visit Earth next year. #babavanga pic.twitter.com/eduM1RRHAS — Sanket Ware (@sanket_ware11) 2022年12月7日